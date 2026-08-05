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«Ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό ο Μποθ Γκατς» - Τα δεδομένα της υπόθεσης

Την περίπτωση του 27χρονου γκαρντ/φόργουορντ Μποθ Γκατς της Βιλερμπάν εξετάζει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με δημοσίευμα Ισπανού δημοσιογράφου. Η αλήθεια γύρω από την υπόθεση.

Γιάννης Χονδρός

«Ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό ο Μποθ Γκατς» - Τα δεδομένα της υπόθεσης
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Στο απόλυτο... φιάσκο οδηγείται το νέο πρότζεκτ της Βιλερμπάν με μπροστάρη τον Τόνι Πάρκερ. Η γαλλική ομάδα δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα υπέρογκα συμβόλαιο που υποσχέθηκε σε παίκτες εγνωσμένης αξίας, με τους Σιλβέιν Φρανσίσκο, Άρμονι Μπρουκς και Ντάνιελ Τάις να αποτελούν ήδη παρελθόν χωρίς να έχουν καν αγωνιστεί ένα λεπτό με τον σύλλογο της Λυών.

Κάπου εκεί εμπλέκεται και το όνομα του Μποθ Γκατς. Ο 27χρονος γκαρντ/φόργουορντ υπέγραψε αυτό το καλοκαίρι συμβόλαιο με την ομάδα του Τόνι Πάρκερ, ερχόμενος από την πρωταθλήτρια του EuroCup, Μπούργκ, όπου και κατέγραψε εκπληκτικά νούμερα την περασμένη αγωνιστική περίοδο (12.8 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά αγώνα σε 60 παιχνίδια). Ο Νοτιοσουδανός βλέπει τον έναν συμπαίκτη του μετά τον άλλον να φεύγει και σε αυτό το κλίμα σκέφτεται και ο ίδιος το ενδεχόμενο να αποχωρήσει.

Όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουρτσελάι, σε ανάρτησή του στο «Χ», ο Γκατς μπορεί να είναι το ιδανικό «fit» για ομάδες EuroLeague, ενώ παράλληλα ανέφερε πως για τον παίκτη ενδιαφέρεται έντονα ο Ολυμπιακός για την κάλυψη του κενού στη θέση 3-4.

Ο 27χρονος διαθέτει ένα αρκετά ελκυστικό, αθλητικό πακέτο, ενώ τόσο το ύψος του (1.99), όσο και τα μακρά άκρα του επιτρέπουν να μαρκάρει δύο και τρεις θέσεις. Ωστόσο, ο Γκατς σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα δεν αποτελεί πρωταρχική λύση για τους «ερυθρόλευκους». Έχει προταθεί, έχει εξεταστεί αλλά μέχρι εκεί. Ξεκάθαρη στόχευση των Πειραιωτών είναι να βρεθεί αρχικά ο αντί-Πίτερς, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και το επιτελείο του να μην βιάζονται να κάνουν την τελική τους επιλογή, ώστε να κλείσουν το ρόστερ τους.

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