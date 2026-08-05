· Άρης

Άρης: Πλήγμα με Κουαμέ - Εκτός για ένα μήνα

Θλάση β' βαθμού υπέστη ο Κριστιάν Κουαμέ, με τον Ιβοριανό επιθετικό να χάνει τις πρώτες επίσημες υποχρεώσεις του Άρη για τη νέα σεζόν.

Άρης: Πλήγμα με Κουαμέ - Εκτός για ένα μήνα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Απρόοπτο προέκυψε στον Άρη με τον Κριστιάν Κουαμέ. Ο Ιβοριανός επιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση των «κιτρινόμαυρων» και υποβλήθηκε αμέσως σε μαγνητική τομογραφία, με τα αποτελέσματα να δείχνουν θλάση β' βαθμού.

Κάπως έτσι ο 28χρονος θα παραμείνει στα... πιτς για περίπου ένα μήνα, γεγονός που σημαίνει ότι θα χάσει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια των «Θεσσαλονικιών» σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Μέχρι στιγμής, ο Κουαμέ έχει καταγράψει συνολικά 12 συμμετοχές με τη φανέλα του Άρη, με απολογισμό δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 448' αγωνιστικά λεπτά.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ασίστ για τον Τζόλη στο φιλικό της Άρσεναλ κόντρα στη Μπέτις (vid)

22:19 EUROLEAGUE

«Τσεκάρει» Κίτον Γουάλας η Μακάμπι Τελ Αβίβ

22:11 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948: Έφεραν το ματς στα ίσα οι Βούλγαροι με τον Ρούσεφ (vid)

22:00 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948: Με κεφαλιά ο Γιάγκουσιτς άνοιξε το σκορ για το «τριφύλλι» (vid)

21:52 EUROLEAGUE

Η Ντουμπάι ανακοίνωσε τον Κοκίλα και τον παραχωρεί δανεικό στη Βίρτους

21:44 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων των πυρκαγιών (vid)

21:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Στην Αργεντινή για τη Ρίβερ ο Ορτέγκα - Ολοκληρώνεται η μεταγραφή

21:15 CONFERENCE LEAGUE

LIVE: Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948

21:13 EUROLEAGUE

«Ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό ο Μποθ Γκατς» - Τα δεδομένα της υπόθεσης

20:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίθεση Λουίς Φίγκο στον Ινφαντίνο: «Αργά για να σώσει την αξιοπρέπειά του, πρέπει να φύγει»

20:27 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948: Με Φαν Ντρόνγκελεν, Τσιριβέγια και Πελίστρι το «τριφύλλι»

20:27 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: Ήττα από τον Φονσέκα και αποκλεισμός από τη συνέχεια του Μόντρεαλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας