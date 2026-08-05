Άρης: Πλήγμα με Κουαμέ - Εκτός για ένα μήνα

Απρόοπτο προέκυψε στον Άρη με τον Κριστιάν Κουαμέ. Ο Ιβοριανός επιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση των «κιτρινόμαυρων» και υποβλήθηκε αμέσως σε μαγνητική τομογραφία, με τα αποτελέσματα να δείχνουν θλάση β' βαθμού.

Κάπως έτσι ο 28χρονος θα παραμείνει στα... πιτς για περίπου ένα μήνα, γεγονός που σημαίνει ότι θα χάσει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια των «Θεσσαλονικιών» σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Μέχρι στιγμής, ο Κουαμέ έχει καταγράψει συνολικά 12 συμμετοχές με τη φανέλα του Άρη, με απολογισμό δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 448' αγωνιστικά λεπτά.