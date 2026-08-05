Πορτογαλικά ΜΜΕ: «Δυνατά» για Μόουρα ο Ολυμπιακός

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους «ερυθρόλευκους» μετά την επικείμενη μεταγραφή του Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ, να ψάχνει τον αντικαταστάτη του Αργεντίνου στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Όπως αναφέρει Πορτογάλος δημοσιογράφος, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν χτυπήσει την πόρτα της Πόρτο για τον Φρανσίσκο Μόουρα, με τον 26χρονο να αναμένεται να αποχωρήσει από τους «Δράκους» μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Ο Πορτογάλος φουλ μπακ αποτελεί βασικό στέλεχος της Πόρτο τα δύο τελευταία χρόνια, ενώ την περσινή σεζόν κατέγραψε 32 συμμετοχές (24 βασικός) σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό τρία γκολ και δύο ασίστ σε 2.061' αγωνιστικά λεπτά.

Έχει επίσης υπάρξει διεθνής με την Κ20 της Πορτογαλίας, έχοντας 12 συμμετοχές, ενώ το συμβόλαιό του με την Πόρτο εκπνέει το καλοκαίρι του 2029.

Η ανάρτηση του Σεμπαστιάο Σόουζα- Πίντο: