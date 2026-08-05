· Ολυμπιακός · Πόρτο

Πορτογαλικά ΜΜΕ: «Δυνατά» για Μόουρα ο Ολυμπιακός

Κρούση στην Πόρτο για την απόκτηση του 26χρονου αριστερού οπισθοφύλακα Φρανσίσκο Μόουρα έχει κάνει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με Πορτογάλο δημιοσιογράφο.

Πορτογαλικά ΜΜΕ: «Δυνατά» για Μόουρα ο Ολυμπιακός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους «ερυθρόλευκους» μετά την επικείμενη μεταγραφή του Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ, να ψάχνει τον αντικαταστάτη του Αργεντίνου στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Όπως αναφέρει Πορτογάλος δημοσιογράφος, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν χτυπήσει την πόρτα της Πόρτο για τον Φρανσίσκο Μόουρα, με τον 26χρονο να αναμένεται να αποχωρήσει από τους «Δράκους» μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Ο Πορτογάλος φουλ μπακ αποτελεί βασικό στέλεχος της Πόρτο τα δύο τελευταία χρόνια, ενώ την περσινή σεζόν κατέγραψε 32 συμμετοχές (24 βασικός) σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό τρία γκολ και δύο ασίστ σε 2.061' αγωνιστικά λεπτά.

Έχει επίσης υπάρξει διεθνής με την Κ20 της Πορτογαλίας, έχοντας 12 συμμετοχές, ενώ το συμβόλαιό του με την Πόρτο εκπνέει το καλοκαίρι του 2029.

Η ανάρτηση του Σεμπαστιάο Σόουζα- Πίντο:

COMMENTS
LATEST NEWS
20:27 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948: Με Φαν Ντρόνγκελεν, Τσιριβέγια και Πελίστρι το «τριφύλλι»

20:27 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: Ήττα από τον Φονσέκα και αποκλεισμός από τη συνέχεια του Μόντρεαλ

20:11 SUPER LEAGUE

Άρης: Πλήγμα με Κουαμέ - Εκτός για ένα μήνα

20:06 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Ενίσχυση στην επίθεση με Κουρμινόφσκι

19:50 SUPER LEAGUE

Στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης (pics)

19:32 SUPER LEAGUE

Ο… Spiderman Λιβάι Γκαρσία φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού (Video)

19:03 SUPER LEAGUE

Πορτογαλικά ΜΜΕ: «Δυνατά» για Μόουρα ο Ολυμπιακός

18:41 ΜΠΑΣΚΕΤ

Έσπαγε πιάτα στη Σύμη ο Εργκίν Αταμάν!

18:21 GREEK BASKET LEAGUE

Διπλό μεταγραφικό «μπαμ» με φόντο το μέλλον για τον ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε Σπανό και Χαραλαμπίδη

18:05 EUROPA LEAGUE

Λίσι: «Δεν φτάσαμε στο τέλειο επειδή πήραμε μια πρόκριση, έχουμε πολλά να κάνουμε»

17:36 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ενός λεπτού σιγή για τους αδικοχαμένους πυροσβέστες και χειριστές ελικοπτέρων

17:27 EUROPA LEAGUE

Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με την Άντερλεχτ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας