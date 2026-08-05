Λίσι: «Δεν φτάσαμε στο τέλειο επειδή πήραμε μια πρόκριση, έχουμε πολλά να κάνουμε»

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου πριν το παιχνίδι με την Άντερλεχτ για τον Γ' προκριματικό γύρο του Europa League (06/08, 20:45), ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι αλλά και ο Τζόναθαν Γκόμες μίλησαν στους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Ο τεχνικός του «Δικεφάλου» τόνισε τις δυσκολίες των επερχόμενων αναμετρήσεων με τους Βέλγους, ενώ παράλληλα ήταν καθησυχαστικός όσον αφορά την συμμετοχή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο αυριανό παιχνίδι.

Ο Ιταλός κόουτς μάλιστα δεν δίστασε να σχολιάσει την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, λέγοντας πως η προσθήκη του θα αναβαθμίσει το ήδη υπάρχων ρόστερ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι:

Για την επικείμενη μεταγραφή του Γιαννούλη: «Αν επιτευχθεί το... ντιλ, θα είναι μία καλή διαπραγμάτευση, θα προσθέσει ποιότητα στην ομάδα, είναι ένας γρήγορος παίκτης».

Για την ετοιμότητα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς: «Ο Ζίβκοβιτς πιστεύω πως θα είναι έτοιμος να παίξει αύριο ασχέτως αν δεν προπονήθηκε χθες. Ο Λουσέ μπορεί να παίξει σε αρκετές θέσεις, δεν σταματά να τρέχει, είναι ένας παίκτης που χρειάζεται κάθε ομάδα, είναι πλέον στην διακριτική του ευχέρεια να δείξει την ποιότητα του. Μας ενδιέφερε από την πρώτη στιγμή, χαίρομαι που είναι εδώ».

Για το αυριανό παιχνίδι: «Είναι πάντα δύσκολα τα παιχνίδια στην Ευρώπη, απέναντι σε ομάδες που δεν γνωρίζεις από άλλη χώρα. Είναι πολύ καλή ομάδα, δύσκολη και πρέπει να είμαστε ικανοί να πάρουμε πλεονέκτημα από τις καλές μας στιγμές μέσα στο παιχνίδι».

Για την πιθανή ενδεκάδα: «Κάθε ματς είναι διαφορετικό. Κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός. Έχουμε μια ακόμη προπόνηση στην Τούμπα και θα αποφασίσω για την ενδεκάδα» και αναφερόμενος στην Άντερλεχτ είπε: «Πρέπει να κυριαρχήσουμε στον αγωνιστικό χώρο. Να κάνουμε όσα δουλέψαμε στις προπονήσεις. Θέλουμε το προβάδισμα απέναντι σε μια ομάδα ισορροπημένη στο πώς αμύνεται και επιτίθεται ενώ έχει και νεαρούς αλλά και πιο έμπειρους παίκτες. Και οι δυο ομάδες έχουν παίξει πολλά ευρωπαϊκά ματς και πιστεύω πως όπως και εμείς έτσι και ο αντίπαλος δεν ήμαστε απόλυτα έτοιμοι σε αυτό το χρονικό σημείο».

Για την ατμόσφαιρα της Τούμπας: «Ήταν φανταστική η ατμόσφαιρα, την περιμένω το ίδια μαγική και σε αυτή την αναμέτρηση. Θέλω να ξεκινήσουμε καλά την αναμέτρηση, να έχουμε την συμπαράσταση του κόσμου μας. Απλά θέλουμε ξανά να κάνουμε βήματα προόδου, δεν έχουμε φτάσει το τέλειο επειδή πήραμε μια πρόκριση, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε».

Για την μέχρι τώρα εμπειρία του στον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη: «Αν εξαιρέσουμε την υψηλή θερμοκρασία αλλά καταλαβαίνω πως είμαστε στο καλοκαίρι, όλα είναι ωραία. Προσπαθώ να μάθω κάποια ελληνικά. Απλά χαίρομαι που είμαι εδώ. Ελπίζω στο τέλος της σεζόν να έχω μάθει περισσότερα ελληνικά και να μπορώ να δίνω κάποιες απαντήσεις στη γλώσσα σας. Απλά όταν ήμουν σχολείο μάθαινα αρχαία ελληνικά. Ο καθένας μέσα στον σύλλογο προσπαθεί να με βοηθήσει και εμένα και τους συνεργάτες μου και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Υπάρχει πολύ συναίσθημα για μένα…»

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γκόμες:

Για την εικόνα στα πρώτα επίσημα παιχνίδια: «Πιστεύω ότι ήταν μία ευκαιρία να ξεκινήσουμε καλά τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Καταφέραμε να περάσουμε το πρώτο ζευγάρι αγώνων. Τώρα πρέπει να κάνουμε το ίδιο σ' αυτόν τον γύρο».

Για το τι άλλαξε όσο έλειπε: «Στον πρώτο μου χρόνο δεν ήμουν τόσο ώριμος και μάθαινα την εμπειρία, πως κινείται το κλαμπ. Πέρσι ήταν μία διαφορετική εμπειρία. Επέστρεψα. Φέτος το πιο σημαντικό είναι το αυριανό ματς. Χρειαζόμαστε τους φιλάθλους μας για να γίνουμε καλύτεροι».

Για την περίοδο που πέρασε ως δανεικός και για τον Αλέσιο Λίσι: «Έχουμε μία γνωριμία από τη Μιραντές σίγουρα, αλλά δεν μου είπε κάτι ξεχωριστό. Μόνο τακτικές και την προετοιμασία του αγώνα. Ήταν μία διαφορετική εμπειρία ο δανεισμός, που χρειαζόμουν. Πήρα πολύτιμες εμπειρίες, βελτίωσα τον τρόπο παιχνιδιού μου και επέστρεψα πιο ώριμος και πιο δυνατός».

Για το επερχόμενο παιχνίδι με την Άντερλεχτ: «Ήταν σημαντικό να περάσουμε τον πρώτο γύρο και τώρα γνωρίζουμε ότι είναι καλή ομάδα η Άντερλεχτ. Είμαστε έτοιμοι για το... τσάλεντζ. Έχουμε και εμείς τη δική μας δυναμική, την οποία θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε αύριο στο γήπεδο. Αύριο πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα μπροστά στους φιλάθλους μας».