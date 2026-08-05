Μο Σαλάχ: Η Τράμπζονσπορ σημαίνει "φινάλε" ή την τελευταία μεγάλη του ευκαιρία;

Η απόφαση του Μοχάμεντ Σαλάχ να συνεχίσει την καριέρα του στην Τράμπζονσπορ σίγουρα έχει προκαλέσει αρκετό ξύσιμο του κεφαλιού σε πολύ κόσμο. Όχι γιατί η τουρκική ομάδα είναι μικρή -κάθε άλλο μάλιστα- αλλά γιατί μέχρι πριν από λίγους μήνες, όλοι θεωρούσαν σχεδόν βέβαιο ότι ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ θα διάλεγε είτε τα αμύθητα χρήματα της Σαουδικής Αραβίας, είτε τη βιτρίνα του MLS, είτε μια τελευταία χρονιά στο Champions League με κάποια ευρωπαϊκή δύναμη. Αντί γι' αυτό, επιλογή του ήταν η μετακόμιση στην Τραπεζούντα.

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Μήπως αυτή η μεταγραφή ήταν η παραδοχή ότι η καριέρα του φτάνει στο φινάλε της ή μήπως πρόκειται για την ιδανική σκηνή ώστε να αποδείξει σε όλους όσοι τον θεωρούν τελειωμένο ότι είναι ακόμα εδώ;

Η πρώτη ανάγνωση είναι εύκολη

Ο Σαλάχ είναι πλέον 34 ετών και προέρχεται από μια δύσκολη τελευταία σεζόν στο Λίβερπουλ. Οι τραυματισμοί, η μειωμένη συμμετοχή και η σχέση του με τον Άρνε Σλοτ έδειχναν ότι ο κύκλος του στο Άνφιλντ είχε αρχίσει να κλείσει, με τα μόλις επτά γκολ στο πρωτάθλημα πέρσι να απέχουν πολύ από τον παίκτη που συνήθιζε να διαλύει άμυνες και να τελειώνει κάθε σεζόν με αριθμούς videogame, σε σημείο που ανάγκαζε κόσμο και κοσμάκη να τον θεωρεί ίδιου βεληνεκούς με τους Κριστιάνο και Μέσι.

Κάπου εκεί είναι εύκολο να κολλήσει κανείς την ταμπέλα της «φθίνουσας πορείας», θεωρώντας πως η Τουρκία είναι το τελευταίο μεγάλο ευρωπαϊκό συμβόλαιο πριν έρθει η οριστική αποχώρηση από την ελίτ.

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά

Γιατί, αν αφήσουμε στην άκρη τους αριθμούς της τελευταίας χρονιάς στο Λίβερπουλ και θυμηθούμε τι είδαμε στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, η εικόνα αλλάζει εντυπωσιακά. Ο Σαλάχ έδειξε πως εξακολουθεί να διαθέτει την εκρηκτικότητα, την ποιότητα στις αποφάσεις και κυρίως το ποδοσφαιρικό μυαλό που τον έκαναν έναν από τους κορυφαίους εξτρέμ της τελευταίας δεκαετίας.

Με λίγα λόγια, δεν έμοιαζε με παίκτη που προσπαθεί να επιβιώσει, αλλά με ποδοσφαιριστή που, όταν βρεθεί σε ένα περιβάλλον όπου νιώθει σημαντικός, μπορεί ακόμα να κάνει τη διαφορά απέναντι στους καλύτερους.

Ίσως αυτό να βρει στην Τουρκία

Στην Τράμπζονσπορ δεν θα είναι απλώς ένας ακόμη σταρ, αλλά το πρόσωπο του συλλόγου, όπως ήταν αναμενόμενο. Ο άνθρωπος γύρω από τον οποίο θα χτιστεί το αγωνιστικό και εμπορικό πρότζεκτ της επόμενης διετίας. Ένας ελεύθερος ποδοσφαιριστής που μπορεί να κοστίζει πολλά σε μισθό (περίπου 17 εκατ. τον χρόνο) αλλά επιστρέφει την επένδυση σε χορηγίες, πωλήσεις φανελών, τηλεοπτικό ενδιαφέρον και παγκόσμια προβολή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ελάχιστοι ποδοσφαιριστές στον κόσμο κουβαλούν το εμπορικό αποτύπωμα του Σαλάχ και για μια ομάδα όπως η Τράμπζονσπορ, η απόκτησή του δεν αφορά μόνο τα γκολ αλλά την είσοδο σε μια διαφορετική ποδοσφαιρική πραγματικότητα.

Ο Mohamed Salah, στο αεροδρόμιο El-Alamein, στην Αίγυπτο. Friday, July 10, 2026.Β (AP Photo) AP

Αγωνιστικά, βέβαια, η πρόκληση παραμένει τεράστια, καθώς η Τράμπζονσπορ δεν είναι ούτε Γαλατασαράι ούτε Φενέρμπαχτσε. Δεν παίζει μόνιμα στο Champions League, ούτε αποτελεί τον αυτονόητο προορισμό των μεγαλύτερων ονομάτων, κάτι που κάνει την επιλογή του Σαλάχ ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Αντί να ακολουθήσει τον ασφαλή δρόμο, διάλεξε μια ομάδα που χρειάζεται έναν ηγέτη περισσότερο από έναν σταρ.

Έχει όμως κάτι να αποδείξει στον χρόνο

Οι πραγματικά μεγάλοι ποδοσφαιριστές δεν κρίνονται μόνο όταν βρίσκονται στις καλύτερες ομάδες του κόσμου, αλλά όταν καλούνται να σηκώσουν στους ώμους τους ένα ολόκληρο πρότζεκτ και κυρίως, να αποδείξουν ότι δεν ήταν απλώς προϊόν ενός κορυφαίου συνόλου, αλλά οι ίδιοι η αιτία που αυτό το σύνολο ήταν κορυφαίο.

Ο Σαλάχ δεν έχει πια τίποτα να αποδείξει για την καριέρα του. Έχει κατακτήσει Premier League, Champions League, έχει σπάσει αμέτρητα ρεκόρ με τη Λίβερπουλ και έχει γίνει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό σύμβολο που ανέδειξε ποτέ η Αίγυπτος.

Η μεταγραφή στην Τράμπζονσπορ μπορεί τελικά να αποδειχθεί η τελευταία πράξη μιας σπουδαίας καριέρας, διαφορετικά μπορεί να είναι και η αρχή ενός τελευταίου σπουδαίου κεφαλαίου που θα θυμίσει σε όλους ότι οι θρύλοι δεν εξαφανίζονται από τη μια μέρα στην άλλη.

Απλώς χρειάζονται το σωστό σκηνικό για να γράψουν έναν ακόμη επίλογο αντάξιο της ιστορίας τους.