Επίσημη η «βόμβα» Σαλάχ: Η Τραμπζονσπόρ ανακοίνωσε τον Αιγύπτιο μέχρι το 2028

Η μεταγραφική «βόμβα» του καλοκαιριού είναι γεγονός! Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποτελεί και επίσημα ποδοσφαιριστή της Τραμπζονσπόρ!

Ο Αιγύπτιος άσος, έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ έπειτα από 9 χρόνια και προς έκπληξη πολλών αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον τουρκικό σύλλογο, που τον καλωσόρισε με ένα όμορφο βίντεο.

Bordo-Mavili formasıyla ilk kez kameraların karşısında… İlk mesajı Büyük Trabzonspor Taraftarına:



“Bize Her Yer Trabzon!” ❤️💙#SalahIsComing pic.twitter.com/Sr1KcRDwpk — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026

Στα 34 του χρόνια ο Σαλάχ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028, ενώ σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στην Τουρκία ο ετήσιος μισθός του θα ανέρχεται στα 17 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει το 20% των πωλήσεων από τις φανέλες του!

Όπως φαίνεται και από τις δημοσιεύσεις της Τραμπζονσπόρ, ο Σαλάχ επέλεξε να φοράει το νούμερο «61».