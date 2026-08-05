Ημέρα Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ - «Κλείδωσε» η ώρα άφιξης στη Θεσσαλονίκη

Ο Δημήτρης Γιαννούλης αναμένεται την Τετάρτη (5/8) στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ.

Ημέρα Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ - «Κλείδωσε» η ώρα άφιξης στη Θεσσαλονίκη
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Αντίστροφα μετράει ο ΠΑΟΚ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στην Θεσσαλονίκη.

Ο διεθνής αριστερός μπακ αναμένεται να αφιχθή το απόγευμα της Τετάρτης (5/8), προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεγάλης επιστροφής του στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο Δημήτρης Γιαννούλης είναι προγραμματισμένο να φτάσει στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 18:50, με πτήση από την Αθήνα (ξεκινώντας από το Μόναχο), με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να τον περιμένουν για να τον υποδεχθούν.

Οσον αφορά το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, ο ρεπόρτερ της γερμανικής «BILD», Γιόχανες Μπέρνερ, ανέφερε ότι συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές προβλέπει συνολικό οικονομικό όφελος για την Άουγκσμπουργκ που μπορεί να φτάσει τα 4,25 εκατομμυρίων ευρώ.

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