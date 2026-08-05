Ο Λιβάι ήρθε για να συνεχίσει να τρομοκρατεί τις άμυνες, αυτή τη φορά με το τριφύλλι στο στήθος!

Ο Λιβάι Γκαρσία το 2023 και το 2024 σκόρπαγε τρόμο, όποτε έπαιρνε την μπάλα και έβγαινε στην επίθεση. Με την φανέλα της ΑΕΚ πήρε ένα πρωτάθλημα και παραλίγο να πάρει και ένα ακόμα. Από τότε τον ήθελα στον Παναθηναϊκό. Θυμάμαι, ότι ερχόταν στην Λεωφόρο και δεν μπορούσε η άμυνα να τον παίξει με τίποτα. Τα ίδια και κόντρα στον Ολυμπιακό και κόντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά και κόντρα σε όλες τις ελληνικές ομάδες.

Ο Λιβάι έκανε μπούλινγκ σε όλες τις άμυνες και τώρα επιστρέφει, μετά το πέρασμά του από την Ρωσία, για να συνεχίσει να κάνει αυτό, που έκανε με άλλη φανέλα. Με την φανέλα του Παναθηναϊκού και το τριφύλλι στο στήθος. Με την φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας στην Ελλάδα.

Ο Νίστρουπ τον ήθελε πολύ, το ίδιο και ο Κοτσόλης και ο Δανός τεχνικός τον θέλει και για δεξιά, όπου έκανε σπουδαία πράγματα στο Ισραήλ πριν έρθει στην ΑΕΚ και σαν φορ, που έπαιξε στην ΑΕΚ. Δηλαδή στο μυαλό του Νίστρουπ είναι να παίξει ο Λιβάι και δεξιά στο 4-2-3-1 και φορ στο 4-4-2. Πλέον μπροστά ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη πληρότητα και ο Λιβάι βάζει και ταχύτητα και δύναμη και εκρηκτικότητα και γκολ.

Οσον αφορά τους τραυματισμούς, που είχε στην ΑΕΚ αποτελούν παρελθόν, αφού στην Σπάρτακ από τότε, που πήγε έχασε μόνο ένα ματς και στην ΑΕΚ πλήρωσε την πολύ σκληρή προπόνηση του Αλμέιδα, όπως και άλλοι παίκτες.

Ο Λιβάι ήρθε, πρώτον διότι ο Παναθηναϊκός έκανε σε αυτόν και στην Σπάρτακ Μόσχας την πιο μεγάλη προσφορά και δεύτερον διότι ο Παναθηναϊκός του έδειξε, ότι τον ήθελε περισσότερο από όλους. Του εξήγησε ο Κοτσόλης -σε μία επικοινωνία που είχαν- τον ρόλο που θα έχει στην ομάδα και του τόνισε, ότι θα είναι μπροστάρης στη μάχη που θα δώσει η ομάδα, για να πάρει το πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την μάχη με άλλες δύο ελληνικές ομάδες, στις οποίες ο Λιβάι είπε όχι, διότι προτίμησε Παναθηναϊκό. Ο Κοτσόλης ξεπέρασε και τα τελευταία εμπόδια με την Σπάρτακ Μόσχας, που ήξερε την κάψα του Παναθηναϊκού να τον πάρει άμεσα και ζήταγε όλο και πιο πολλά για άλλο ένα χρόνο και υποχρεωτική οψιόν. Ο Παναθηναϊκός έστειλε σήμερα στην Σπάρτακ μήνυμα, ότι αν δεν γίνει σήμερα η μεταγραφή με τους δικούς του όρους (χωρίς υποχρεωτική οψιόν) χαλάει και τελικά οι Ρώσοι έκαναν πίσω και ο Παναθηναϊκός πρόλαβε να δηλώσει τον Λιβάι στη λίστα. Στην ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 θα παίξει, αφού είναι φουλ προπονημένος και διψασμένος να βοηθήσει την ομάδα άμεσα και στην Ευρώπη.

* Η ομάδα σήμερα παίζει το πρώτο ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948. Πρέπει να κάνει μία καθαρή νίκη, για να πάει πιο ήσυχα στη ρεβάνς στην Σόφια.