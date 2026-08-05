NBA: Στο στόχαστρο των Λος Άντζελες Λέικερς ο Κλέι Τόμπσον

Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Κλέι Τόμπσον στους Ντάλας Μάβερικς, με αρκετές ομάδες του NBA να εξετάζουν πλέον την περίπτωσή του.

Οι Μάβερικς αναζητούν την καλύτερη δυνατή συμφωνία προκειμένου να παραχωρήσουν τον 35χρονο άσο μέσω ανταλλαγής, την ώρα που και ο ίδιος ο Τόμπσον φέρεται να εξετάζει τις επιλογές του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «The Athletic», ανάμεσα στις ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον βρίσκονται και οι Λος Άντζελες Λέικερς. Μάλιστα, ο ίδιος ο Τόμπσον φέρεται να βλέπει με ιδιαίτερα θετικό μάτι το ενδεχόμενο να μετακομίσει στο Λος Άντζελες, την πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Την περασμένη σεζόν, ο Τόμπσον αγωνίστηκε σε 69 παιχνίδια με τη φανέλα των Μάβερικς, έχοντας κατά μέσο όρο 11,7 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ ανά αγώνα.