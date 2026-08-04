· Ρόμα

Ονειρικό ντεμπούτο για Κουλιεράκη: Σκόραρε στην πρώτη του εμφάνιση με τη Ρόμα (vid)

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ρόμα και μάλιστα το συνδύασε με γκολ, καθώς σκόραρε στο φιλικό με τη Νιούπορτ.

Ονειρικό ντεμπούτο για Κουλιεράκη: Σκόραρε στην πρώτη του εμφάνιση με τη Ρόμα (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έκανε το πρώτο του ανεπίσημο παιχνίδι με τη φανέλα της Ρόμα, παίρνοντας θέση βασικού στην αναμέτρηση με τη Νιούπορτ και αγωνιζόμενος υπό τις οδηγίες του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Μάλιστα, η πρώτη εμφάνιση του διεθνή Έλληνα στόπερ με τους «τζιαλορόσι» ήταν ιδανική, καθώς συνοδεύτηκε από γκολ. Στο 59ο λεπτό, ο Ντιμπάλα έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Κουλιεράκης κινήθηκε σωστά στην περιοχή, παίρνοντας την κεφαλιά και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0 της Ρόμα.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:29 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα και ο Ντέσερς

00:04 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Έσκασε η «βόμβα» - Κι επίσημα «πράσινος» ο Λιβάι Γκαρσία

23:56 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό: Προσφεύγει κατά της απόφασης για τον αποκλεισμό από το πρωτάθλημα

23:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ονειρικό ντεμπούτο για Κουλιεράκη: Σκόραρε στην πρώτη του εμφάνιση με τη Ρόμα (vid)

23:27 CHAMPIONS LEAGUE

Μεντιλίμπαρ: Παραδέχθηκε την ανωτερότητα της Ναϊμέγκεν - «Ήταν καλύτεροι, δεν είναι κακό το 0-0»

23:18 CHAMPIONS LEAGUE

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο Γκλιμτ 3-3: Όλα ανοιχτά στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό

23:14 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Πότε και πού θα δείτε τη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν

23:07 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν 0-0: Τα highlights από την ισοπαλία των «ερυθρολεύκων»

23:07 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: Αποδοκιμασίες από την εξέδρα μετά την «ερυθρόλευκη» γκέλα

22:53 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι - Καϊράτ 1-0: Προβάδισμα για τους Βούλγαρους, στο ζευγάρι που ενδιαφέρει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

22:49 ONSPORTS

Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν 0-0: Ο Πόποβιτς τον γλίτωσε από τα χειρότερα

22:41 BET ON

Κλήρωση Τζόκερ 4/8/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας