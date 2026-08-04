Ονειρικό ντεμπούτο για Κουλιεράκη: Σκόραρε στην πρώτη του εμφάνιση με τη Ρόμα (vid)

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έκανε το πρώτο του ανεπίσημο παιχνίδι με τη φανέλα της Ρόμα, παίρνοντας θέση βασικού στην αναμέτρηση με τη Νιούπορτ και αγωνιζόμενος υπό τις οδηγίες του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Μάλιστα, η πρώτη εμφάνιση του διεθνή Έλληνα στόπερ με τους «τζιαλορόσι» ήταν ιδανική, καθώς συνοδεύτηκε από γκολ. Στο 59ο λεπτό, ο Ντιμπάλα έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Κουλιεράκης κινήθηκε σωστά στην περιοχή, παίρνοντας την κεφαλιά και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0 της Ρόμα.