Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο Γκλιμτ 3-3: Όλα ανοιχτά στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό

Τρομερό παιχνίδι πραγματοποιήθηκε στο Βέλγιο, με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και τη Μπόντο Γκλιμτ να αναδεικνύονται ισόπαλες 3-3 στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον Γ' προκριματικό γύρο του Champions League.

Το συγκεκριμένο ζευγάρι ενδιαφέρει άμεσα τον Ολυμπιακό, καθώς από αυτό θα προκύψει ο αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» στα playoffs, εφόσον φυσικά ξεπεράσουν το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν.

Η Μπόντο Γκλιμτ ήταν αυτή που πήρε πρώτη το προβάδισμα, με τον Μπεργκ να βρίσκει δίχτυα στο 21ο λεπτό. Η αντίδραση της Ουνιόν ήταν άμεση, καθώς μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα ο Φλόρουκς έφερε το ματς στα ίσα.

Οι Νορβηγοί πήραν ξανά κεφάλι στο σκορ στο 29', με τον Μπλόμπεργκ να κάνει το 2-1, όμως οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω. Λίγο πριν από την ανάπαυλα, ο Φλόρουκς πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και ισοφάρισε εκ νέου σε 2-2.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε, με τις δύο ομάδες να κρατούν τις δυνάμεις τους και να ανεβάζουν ξανά στροφές στα τελευταία λεπτά.

Στο 88' η Ουνιόν έφτασε στην ανατροπή, με τον Πρόμις Ντέιβιντ να διαμορφώνει το 3-2. Η Μπόντο Γκλιμτ, ωστόσο, είχε την τελευταία λέξη, καθώς στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπιόρτουφτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 3-3.

Έτσι, οι δύο ομάδες άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς, με την πρόκριση να κρίνεται στη ρεβάνς της Νορβηγίας.