Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: Αποδοκιμασίες από την εξέδρα μετά την «ερυθρόλευκη» γκέλα

Ο Ολυμπιακός προβλημάτισε με την εμφάνισή του κόντρα στη Ναϊμέγκεν και προκάλεσε τις χλιαρές αποδοκιμασίες των φιλάθλων του. 

Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: Αποδοκιμασίες από την εξέδρα μετά την «ερυθρόλευκη» γκέλα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 κόντρα στη Ναϊμέγκεν, στο πρώτο ματς των δύο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον Μπάλσα Πόποβιτς να είναι ο κορυφαίος της ομάδας χάρη στις επεμβάσεις του.

Πλέον, οι Πειραιώτες θα κληθούν να πάρουν αποτέλεσμα στην Ολλανδία για να προκριθούν, με τον κόσμο των γηπεδούχων να μην είναι ικανοποιημένος με την εμφάνιση της ομάδας μετά τη λήξη του αγώνα.

Η εικόνα έφερε απογοήτευση στους φιλάθλους του Ολυμπιακού και αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης μια μερίδα γιούχαρε τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:29 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα και ο Ντέσερς

00:04 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Έσκασε η «βόμβα» - Κι επίσημα «πράσινος» ο Λιβάι Γκαρσία

23:56 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό: Προσφεύγει κατά της απόφασης για τον αποκλεισμό από το πρωτάθλημα

23:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ονειρικό ντεμπούτο για Κουλιεράκη: Σκόραρε στην πρώτη του εμφάνιση με τη Ρόμα (vid)

23:27 CHAMPIONS LEAGUE

Μεντιλίμπαρ: Παραδέχθηκε την ανωτερότητα της Ναϊμέγκεν - «Ήταν καλύτεροι, δεν είναι κακό το 0-0»

23:18 CHAMPIONS LEAGUE

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο Γκλιμτ 3-3: Όλα ανοιχτά στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό

23:14 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Πότε και πού θα δείτε τη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν

23:07 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν 0-0: Τα highlights από την ισοπαλία των «ερυθρολεύκων»

23:07 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: Αποδοκιμασίες από την εξέδρα μετά την «ερυθρόλευκη» γκέλα

22:53 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι - Καϊράτ 1-0: Προβάδισμα για τους Βούλγαρους, στο ζευγάρι που ενδιαφέρει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

22:49 ONSPORTS

Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν 0-0: Ο Πόποβιτς τον γλίτωσε από τα χειρότερα

22:41 BET ON

Κλήρωση Τζόκερ 4/8/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας