Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: Αποδοκιμασίες από την εξέδρα μετά την «ερυθρόλευκη» γκέλα

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 κόντρα στη Ναϊμέγκεν, στο πρώτο ματς των δύο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον Μπάλσα Πόποβιτς να είναι ο κορυφαίος της ομάδας χάρη στις επεμβάσεις του.

Πλέον, οι Πειραιώτες θα κληθούν να πάρουν αποτέλεσμα στην Ολλανδία για να προκριθούν, με τον κόσμο των γηπεδούχων να μην είναι ικανοποιημένος με την εμφάνιση της ομάδας μετά τη λήξη του αγώνα.

Η εικόνα έφερε απογοήτευση στους φιλάθλους του Ολυμπιακού και αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης μια μερίδα γιούχαρε τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.