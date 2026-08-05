Παναθηναϊκός: Έσκασε η «βόμβα» - Κι επίσημα «πράσινος» ο Λιβάι Γκαρσία

Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα ακόμα ηχηρό «μπαμ» αυτό το καλοκαίρι!

Μετά από αρκετά εμπόδια και αφού η υπόθεση πέρασε από σαράντα κύματα, οι «πράσινοι» κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία με τη μορφή του δανεισμού και οψιόν αγοράς!

Η διαπραγμάτευση με τη Σπαρτάκ Μόσχας ήταν δύσκολη και απαιτητική, αλλά την ώρα που η υπόθεση έδειχνε να στραβώνει ο Γιάννης Αλαφούζος έκανε μια ακόμη οικονομική υπέρβαση προκειμένου να ενισχυθεί ο σύλλογος.

Χάρη στις ενέργειες του Στέφανου Κοτσόλη, ο οποίος ανέβαλε το ταξίδι του στην Ισπανία για το TrasferRoom, προκειμένου να συντονίσει από την Αθήνα τις απαιτούμενες κινήσεις και επαφές μεταξύ των Ρώσων και της πλευράς του ποδοσφαιριστή, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προλάβει και την προθεσμία δήλωσης του Λιβάι Γκαρσία στην ευρωπαϊκή λίστα!

Κάτι που σημαίνει πως ο 28χρονος (1,81μ.) διεθνής με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο θα είναι διαθέσιμος στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ για τον αγώνα ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Ιατρικές εξετάσεις ο Λιβάι Γκαρσία πέρασε στη Ρωσία και ήταν άρτιες, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (6/8) προβλέπεται να πετάξει από τη Μόσχα στην Αθήνα.

https://www.instagram.com/p/DboeroMDIbT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Λιβάι Γκαρσία αποτελεί την 11η φετινή μεταγραφή του Παναθηναϊκού μετά τους Φαν Ντρόνγκελεν, Καμαρά, Κάνγκουα, Ραστόντερ, Πένια, Τσάπρα, Σέχου, Κρίστιανσεν, Ντε Φράι και τον Ζαρουρί, ο οποίος αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τη Λανς, μετά τον περσινό δανεισμό του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τριφυλλιού:

"Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον μονοετή δανεισμό του Λιβάι Γκαρσία από τη Σπαρτάκ Μόσχας με οψιόν αγοράς .

Ο Λιβάι Γκαρσία γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1997 στη Σάντα Φλόρα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στην πατρίδα του με την Τ&ΤΕC SC, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Σέντραλ FC. Το 2016, σε ηλικία 19 ετών, μετακόμισε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Άλκμααρ, με την οποία κατέγραψε 43 συμμετοχές. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ολλανδία αγωνίστηκε και ως δανεικός στην Εξέλσιορ.

Το καλοκαίρι του 2018 αποκτήθηκε από την ισραηλινή Ιρόνι Κιριάτ Σμόνα, στην οποία έπαιξε για έναν χρόνο, προτού μεταγραφεί στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Τον Σεπτέμβριο του 2020 αποκτήθηκε από την ΑΕΚ, με τη φανέλα της οποίας κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2023, καταγράφοντας συνολικά 160 συμμετοχές, 56 γκολ και 27 ασίστ.

Τον Φεβρουάριο του 2025 μετακόμισε στη Ρωσία για λογαριασμό της Σπαρτάκ Μόσχας, με την οποία μέτρησε 48 συμμετοχές και πανηγύρισε την κατάκτηση ενός Κυπέλλου.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι διεθνής με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, μετρώντας 54 συμμετοχές και 12 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Λιβάι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού".