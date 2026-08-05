Παναθηναϊκός: Μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα και ο Ντέσερς

Στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για τις αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ 1948 στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League βρίσκεται και ο Σίριλ Ντέσερς. Σε αυτή προστέθηκε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Λιβάι Γκαρσία.

Η λίστα Α των «πρασίνων» για τα δύο παιχνίδια:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Κάτρη, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρη, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Κυριόπουλο, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλο και Γκαρσία.

Όσον αφορά τη λίστα Β, αυτή αποτελείται από τους Μπινιάρη, Λάβδα και Γείτονα.