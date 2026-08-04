Μεντιλίμπαρ: Παραδέχθηκε την ανωτερότητα της Ναϊμέγκεν - «Ήταν καλύτεροι, δεν είναι κακό το 0-0»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε πως το 0-0 δεν ήταν κακό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό, βάσει της εμφάνισης των δύο ομάδων.

Μεντιλίμπαρ: Παραδέχθηκε την ανωτερότητα της Ναϊμέγκεν - «Ήταν καλύτεροι, δεν είναι κακό το 0-0»
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Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 απέναντι στη Ναϊμέγκεν στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι Πειραιώτες δεν έπιασαν καλή απόδοση και μάλιστα σώθηκαν από τις επεμβάσεις του Πόποβιτς.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στις δηλώσεις του μετά το ματς, παραδέχθηκε την ανωτερότητα των Ολλανδών και στάθηκε στη δυσκολία που αντιμετώπισε η ομάδα του να δημιουργήσει ευκαιρίες.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην Cosmote TV:

«Δεν το περιμέναμε γιατί αυτή η ομάδα λέγαμε ότι έχει πάρα πολύ καιρό να μην σκοράρει. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, πολλές φάσεις στο ένας εναντίον ενός, μας κέρδισαν σε αυτό, ήταν πιο γρήγοροι από εμάς, δυσκολευτήκαμε να δημιουργήσουμε, ήταν καλύτεροι.

Μας έλειψαν πολλά πράγματα. Δεν ήμασταν επιθετικοί, δεν ήμασταν σκληροί στις μονομαχίες, αλλά και να είμαστε πιο έξυπνοι στο πως θα διαχειριστούμε τον διαιτητή, ξέραμε ότι δεν δίνει πολλά φάουλ και έπρεπε να προσαρμοστούμε.

Θα πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Για την εικόνα μας δεν είναι κακό το 0-0 για μας. Νομίζω η πρόκριση είναι ανοιχτή».

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