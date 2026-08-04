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Λέφσκι - Καϊράτ 1-0: Προβάδισμα για τους Βούλγαρους, στο ζευγάρι που ενδιαφέρει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Η Λέφσκι Σόφιας πήρε μικρό προβάδισμα απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι, επικρατώντας 1-0 στη Βουλγαρία και αφήνοντας ανοιχτή την υπόθεση πρόκρισης, που ενδιαφέρει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Λέφσκι - Καϊράτ 1-0: Προβάδισμα για τους Βούλγαρους, στο ζευγάρι που ενδιαφέρει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
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Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα playoffs του Champions League έκανε η Λέφσκι Σόφιας, η οποία επικράτησε με 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι στη Βουλγαρία.

Οι γηπεδούχοι χρειάστηκε να περιμένουν μέχρι τις καθυστερήσεις για να βρουν το πολυπόθητο γκολ της νίκης, παίρνοντας έτσι μικρό αλλά σημαντικό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, καθώς από το συγκεκριμένο ζευγάρι θα προκύψει ο αντίπαλος της Ένωσης στην επόμενη φάση του Champions League, αλλά και εκείνος του Δικεφάλου στα playoffs του Europa League.

Παρά τη νίκη της Λέφσκι, η πρόκριση παραμένει ανοιχτή, καθώς όλα θα κριθούν στη ρεβάνς επί καζακικού εδάφους.

Η δεύτερη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (11/08) στις 18:00 στο Καζακστάν, με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να περιμένουν με ενδιαφέρον την τελική έκβαση του ζευγαριού.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Λέφσκι Σόφιας (Βελάσκεθ): Βούτσοφ, Νέβες, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ (46' Σούλα), Σεντέγιες, Ελ Μουμπαρίκ, Τρντιν, Σερζίνιο, Οκό (63' Μίτκοφ), Ρεϊνάλντο (78' Περέα), Έβερτον (90' Στογιάντσοφ).

Καϊράτ Αλμάτι (Ουζαρμπακτίν): Αναρμπέκοφ, Μρίνσκι, Μάτα, Αφρίκο, Μαρτίνοβιτς, Μπαϊμπέκ (61' Κασαμπουλάτ), Οξάνεν, Μεντόνσα (86' Σιρομπόκοφ), Γιουκόλα (78' Μπιρκουρμάνοφ), Γκουάλ (78' Ταπάλοφ), Εντμίλσον (60' Μπεκμπολάτ).

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