Εθνική Γυναικών: Φιλικά με Ιταλία και Σουηδία πριν το Ευρωβόλεϊ
Με προορισμό το Ούρμπινο της Ιταλίας αναχώρησε την Τρίτη (04/08) η Εθνική Γυναικών, όπου θα συμμετάσχει σε διεθνές τουρνουά προετοιμασίας ενόψει του Ευρωβόλεϊ.
Στην Ιταλία βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης (04/08) η Εθνική Γυναικών, συνεχίζοντας την προετοιμασία της ενόψει της συμμετοχής της στο Ευρωβόλεϊ.
Η ελληνική αποστολή ταξίδεψε αεροπορικώς από την Αθήνα με προορισμό τη Μπολόνια και από εκεί συνέχισε οδικώς για το Ούρμπινο.
Στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά προετοιμασίας, η Εθνική θα αντιμετωπίσει τη δεύτερη ομάδα της Ιταλίας, καθώς και τη Σουηδία, σε δύο δυνατές αναμετρήσεις που θα αποτελέσουν σημαντικό τεστ ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης.
Στην Αθήνα παρέμειναν η Σταματία Κυπαρίσση και η Έρρικα Γράβαρη, οι οποίες συνεχίζουν το πρόγραμμα αποκατάστασης που ακολουθούν μετά τους τραυματισμούς τους.
Ο Απόστολος Οικονόμου θα έχει στη διάθεσή του τις παρακάτω αθλήτριες:
Πασαδόροι: Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, Ευαγγελία Τάνη.
Ακραίες: Γεωργίνα-Λούλα Αγγελοπούλου, Ευφροσύνη Μπακοδήμου, Ελπίδα Τικμανίδου, Μαρία Κλέπκου.
Κεντρικές: Αριστέα Τοντάι, Μαρκέλλα Παπαγεωργίου, Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου.
Διαγώνιες: Μάρθα Ανθούλη, Στυλιανή Γκιούρδα.
Λίμπερο: Μαρτίνα Ξανθοπούλου, Γεωργίνα Αντωνακάκη.
Το πρόγραμμα των αγώνων:
Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026
17.00: Ελλάδα – Σουηδία
Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026
16.00: Ελλάδα – Ιταλία
Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026
16.00: Ελλάδα – Σουηδία