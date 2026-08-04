Εθνική Γυναικών: Φιλικά με Ιταλία και Σουηδία πριν το Ευρωβόλεϊ

Στην Ιταλία βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης (04/08) η Εθνική Γυναικών, συνεχίζοντας την προετοιμασία της ενόψει της συμμετοχής της στο Ευρωβόλεϊ.

Η ελληνική αποστολή ταξίδεψε αεροπορικώς από την Αθήνα με προορισμό τη Μπολόνια και από εκεί συνέχισε οδικώς για το Ούρμπινο.

Στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά προετοιμασίας, η Εθνική θα αντιμετωπίσει τη δεύτερη ομάδα της Ιταλίας, καθώς και τη Σουηδία, σε δύο δυνατές αναμετρήσεις που θα αποτελέσουν σημαντικό τεστ ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης.

Στην Αθήνα παρέμειναν η Σταματία Κυπαρίσση και η Έρρικα Γράβαρη, οι οποίες συνεχίζουν το πρόγραμμα αποκατάστασης που ακολουθούν μετά τους τραυματισμούς τους.

Ο Απόστολος Οικονόμου θα έχει στη διάθεσή του τις παρακάτω αθλήτριες:

Πασαδόροι: Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, Ευαγγελία Τάνη.

Ακραίες: Γεωργίνα-Λούλα Αγγελοπούλου, Ευφροσύνη Μπακοδήμου, Ελπίδα Τικμανίδου, Μαρία Κλέπκου.

Κεντρικές: Αριστέα Τοντάι, Μαρκέλλα Παπαγεωργίου, Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου.

Διαγώνιες: Μάρθα Ανθούλη, Στυλιανή Γκιούρδα.

Λίμπερο: Μαρτίνα Ξανθοπούλου, Γεωργίνα Αντωνακάκη.

Το πρόγραμμα των αγώνων:

Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026

17.00: Ελλάδα – Σουηδία

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026

16.00: Ελλάδα – Ιταλία

Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026

16.00: Ελλάδα – Σουηδία