Βλαχοδήμος: «Να επιστρέψω στην καλύτερη φόρμα μου»

Κάτοικος Ανδαλουσίας θα παραμείνει για ακόμη έναν χρόνο ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, με τον διεθνή τερματοφύλακα να παραχωρεί δηλώσεις ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Βλαχοδήμος στάθηκε κυρίως στους προσωπικούς και ομαδικούς στόχους για τη νέα σεζόν, ενώ ανέφερε πως το κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια του συλλόγου είναι εξαιρετικό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βλαχοδήμος:

«Η επιστροφή ήταν πολύ εύκολη, είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι πολύ χαρούμενος που και οι δύο σύλλογοι κατέληξαν σε συμφωνία και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, που θα ενταχθώ σύντομα στην ομάδα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ήταν μια υπέροχη επιστροφή.

Δεν είχα καμία αμφιβολία για την επιστροφή μου, πάντα το ήθελα. Φέτος θέλω να επιστρέψω στην καλύτερη φόρμα μου και να βοηθήσω τη Σεβίλλη να φτάσει σε υψηλότερη θέση. Οι συμπαίκτες μου και εγώ θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό και να κάνουμε μια καλύτερη σεζόν από πέρυσι».

Για το κλίμα στην ομάδα: «Για μένα, είναι ο καλύτερος σύλλογος για να μείνει κανείς για πολύ καιρό. Η οικογένειά μου και εγώ τα πάμε περίφημα εδώ. Το πιο σημαντικό είναι να επιστρέψει αυτός ο σύλλογος εκεί που ανήκει. Αυτοί οι οπαδοί, αυτό το γήπεδο… αυτά είναι πράγματα που πραγματικά αξίζουν να τα ξαναδούμε και είναι στόχος και πρόκληση να τα πάμε καλύτερα από πέρυσι.

Ο στόχος είναι σαφής, να τερματίσουμε ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα, αλλά πιστεύω επίσης ότι όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, όπως κάναμε στους τελευταίους αγώνες της περασμένης χρονιάς. Η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη και πρέπει να την αναδημιουργήσουμε από τον πρώτο κιόλας αγώνα εναντίον της Ράγιο».

Για τις νέες μεταγραφές: «Είναι σημαντικό για όλους τους τερματοφύλακες να έχουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ένα γκρουπ, να προπονούμαστε μαζί, να γνωρίζουμε όλους τους παίκτες και να δουλεύουμε με τον προπονητή τερματοφυλάκων. Να έχουμε καλή σχέση μεταξύ μας και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Φυσικά και είναι ευπρόσδεκτος στην ομάδα μας».

Για τον Γκαρθία Πλάθα: «Είναι πάντα σημαντικό να γνωρίζεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τι θέλει από εσένα ο προπονητής. Να καταλαβαίνεις τις απαιτήσεις του και τι χρειάζεται από εσένα μέσα στους αγώνες. Είναι σημαντικό να μαθαίνεις από εκείνον, να γνωρίζεις τον τρόπο σκέψης του και αυτό βοηθάει ώστε όλα να λειτουργούν καλύτερα. Το να ξέρεις τι θέλει ο προπονητής, πώς θέλει να παίζουμε και ποια είναι η τακτική μας είναι σημαντικό για όλους τους παίκτες».

Για τον προσωπικό του στόχο: «Θέλω να τα πάω καλύτερα. Πάντα προσπαθώ να βελτιώνομαι και στόχος μου είναι να είμαι καλύτερος από την προηγούμενη σεζόν. Θέλω να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και τη Σεβίλλη να πετύχει σπουδαία πράγματα. Πιστεύω ότι ο Αρτούρο είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, δουλεύει σκληρά καθημερινά, έχουμε πολύ καλή σχέση και ο στόχος είναι να βελτιώσουμε την περσινή χρονιά».

Το μήνυμα στους φιλάθλους της Σεβίλλης: «Στους φιλάθλους λέω ότι είμαι πολύ χαρούμενος και ανυπομονώ να επιστρέψω στο γήπεδο, να τρέξω προς την εστία και να τους δω όλους να μας στηρίζουν από το πρώτο λεπτό. Ξέρω ότι θα τα καταφέρουμε από την πρώτη στιγμή μέσα στον αγωνιστικό χώρο».