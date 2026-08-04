Παναθηναϊκός: Το πρώτο μήνυμα του Παντελίδη μετά τον σοβαρό τραυματισμό (pic)
Ο Παύλος Παντελίδης ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.
Άτυχος στάθηκε ο Παύλος Παντελίδης, καθώς ο τραυματισμός που υπέστη στη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea την Παρασκευή (31/07) αποδείχθηκε σοβαρός.
Οι αρχικές εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για κάταγμα κνήμης και περόνης επιβεβαιώθηκαν, με τον 24χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό να περνά την πόρτα του χειρουργείου. Η αποκατάστασή του αναμένεται να διαρκέσει περίπου 6-7 μήνες, γεγονός που τον θέτει εκτός αγωνιστικής δράσης για σημαντικό διάστημα.
Από την πρώτη στιγμή, άπαντες στον Παναθηναϊκό στάθηκαν στο πλευρό του ποδοσφαιριστή. Στο νοσοκομείο βρέθηκαν ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Γιάννης Αλαφούζος, ο τεχνικός διευθυντής, Στέφανος Κοτσόλης, αλλά και αρκετοί συμπαίκτες του Παντελίδη.
Ο ίδιος ο Παντελίδης, πάντως, διατήρησε την αισιοδοξία του και θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι του έστειλαν μηνύματα και ευχές για ταχεία ανάρρωση.
Μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο 24χρονος εμφανίστηκε χαμογελαστός παρέα με τον σκύλο του, έχοντας το πόδι του στον γύψο, και έστειλε το δικό του μήνυμα:
«Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα και τις ευχές σας. Θα επιστρέψω πιο δυνατός!».