Παναθηναϊκός: Το πρώτο μήνυμα του Παντελίδη μετά τον σοβαρό τραυματισμό (pic)

Άτυχος στάθηκε ο Παύλος Παντελίδης, καθώς ο τραυματισμός που υπέστη στη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea την Παρασκευή (31/07) αποδείχθηκε σοβαρός.

Οι αρχικές εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για κάταγμα κνήμης και περόνης επιβεβαιώθηκαν, με τον 24χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό να περνά την πόρτα του χειρουργείου. Η αποκατάστασή του αναμένεται να διαρκέσει περίπου 6-7 μήνες, γεγονός που τον θέτει εκτός αγωνιστικής δράσης για σημαντικό διάστημα.

Από την πρώτη στιγμή, άπαντες στον Παναθηναϊκό στάθηκαν στο πλευρό του ποδοσφαιριστή. Στο νοσοκομείο βρέθηκαν ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Γιάννης Αλαφούζος, ο τεχνικός διευθυντής, Στέφανος Κοτσόλης, αλλά και αρκετοί συμπαίκτες του Παντελίδη.

Ο ίδιος ο Παντελίδης, πάντως, διατήρησε την αισιοδοξία του και θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι του έστειλαν μηνύματα και ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο 24χρονος εμφανίστηκε χαμογελαστός παρέα με τον σκύλο του, έχοντας το πόδι του στον γύψο, και έστειλε το δικό του μήνυμα:

«Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα και τις ευχές σας. Θα επιστρέψω πιο δυνατός!».