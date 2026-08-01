Παναθηναϊκός: Στο πλευρό του Παντελίδη ο Αλαφούζος - Πόσο θα πάρει η αποκατάστασή του

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Παύλος Παντελίδης, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στη δεξιά ποδοκνημική.

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε σε επέμβαση αποκατάστασης σύνθετου κατάγματος, το οποίο συνοδευόταν από συνδεσμική αστάθεια. Τη χειρουργική διαδικασία πραγματοποίησε ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου των «πρασίνων», ορθοπαιδικός χειρουργός Δρ. Διονύσιος Χίσσας, μαζί με την ομάδα του.

Στο πλευρό του εξτρέμ των «πράσινων» βρέθηκε τόσο ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, όσο και ο τεχνικός διευθυντής Στέφανος Κοτσόλης, αλλά και αρκετοί συμπαίκτες του νεαρού παίκτη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο Παντελίδης αναμένεται να πάρει εξιτήριο την Κυριακή (2/8), προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα αποκατάστασης και αποθεραπείας του.

Η ανακοίνωση

«Ο ποδοσφαιριστής μας, Παύλος Παντελίδης, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική αποκατάσταση σύνθετου κατάγματος της δεξιάς ποδοκνημικής με συνοδό συνδεσμική αστάθεια. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ορθοπαιδικό χειρουργό Δρ. Διονύσιο Χίσσα και την ομάδα του.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να λάβει την Κυριακή (2/8) εξιτήριο από το νοσοκομείο και να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα αποκατάστασής του. Ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας εκτιμάται σε 6 έως 7 μήνες, ανάλογα με την πορεία της αποκατάστασης και την επίτευξη των απαιτούμενων ιατρικών και λειτουργικών κριτηρίων».