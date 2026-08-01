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Μονακό: Η ανακοίνωση μετά τον αποκλεισμό από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα

Ανακοίνωση εξέδωσε η Μονακό μετά την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων για αποκλεισμό από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα της νέας σεζόν.

Μονακό: Η ανακοίνωση μετά τον αποκλεισμό από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα
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Άμεση ήταν η αντίδραση της Μονακό μετά την απόφαση-σοκ της Επιτροπής Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας (FFBB) που την αφήνει εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών της χώρας για τη σεζόν 2026/27.

Η διοίκηση του συλλόγου του Πριγκιπάτου δεν προτίθεται να αποδεχθεί τον αποκλεισμό της από τα εγχώρια πρωταθλήματα. Στο πλαίσιο αυτό, η γαλλική ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει ότι μελετά ενδελεχώς όλα τα νομικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της.

Πρώτος σταθμός για την ανατροπή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας απόφασης αποτελεί η προσφυγή στο διαιτητικό όργανο της CNOSF. Εκεί, η «Ρόκα Τιμ» θα επιχειρήσει να παρουσιάσει τα επιχειρήματά της, εξαντλώντας κάθε περιθώριο δικαίωσης ώστε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στις επαγγελματικές διοργανώσεις της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Μονακό:

Η AS Monaco Basket ενημερώθηκε σήμερα για την απόφαση του Εφετείου της FFBB με την οποία απορρίπτεται η συμμετοχή της στο πρωτάθλημα Betclic Élite για τη σεζόν 2026/27.

Ο σύλλογος εξετάζει επί του παρόντος το ενδεχόμενο να ασκήσει έφεση ενώπιον της Γαλλικής Εθνικής Ολυμπιακής και Αθλητικής Επιτροπής (CNOSF).

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