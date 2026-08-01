UEFA: Άγρια επίθεση σε Ινφαντίνο - «Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη στην ηγεσία της FIFA»

Η UEFA χαιρέτισε την απόφαση της FIFA να αποσύρει το σχέδιο πώλησης ποσοστού των διοργανώσεών της, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ιδιώτες επενδυτές, ωστόσο εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία χαρακτήρισε την εξέλιξη ως «νίκη για ολόκληρο το ποδόσφαιρο», αλλά ξεκαθάρισε πως η υπόθεση δεν μπορεί να θεωρηθεί λήξασα. Η UEFA ζήτησε να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκε και επιχειρήθηκε να προωθηθεί το συγκεκριμένο σχέδιο, ζητώντας παράλληλα την απόδοση ευθυνών.

Η πρόταση της FIFA για τη δημιουργία νέου εμπορικού σχήματος και την πώληση ποσοστού σε ιδιώτες επενδυτές είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ομοσπονδίες, συλλόγους, φιλάθλους και πολιτικούς, με την Παγκόσμια Ομοσπονδία να αναγκάζεται τελικά να την αποσύρει.

Η UEFA υποστήριξε ότι η πρόταση απορρίφθηκε από τις εθνικές ομοσπονδίες της Ευρώπης, αλλά και από πολλές άλλες ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες παγκοσμίως.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της UEFA:

«Η UEFA χαιρετίζει την απόφαση της FIFA να αποσύρει το σχέδιό της για την πώληση μεριδίου των διοργανώσεών της, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ιδιώτες.

Η πρόταση απορρίφθηκε ομόφωνα από τις εθνικές ομοσπονδίες της UEFA και από πολλές άλλες ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες κάθε μεγέθους σε όλο τον κόσμο, των οποίων αποστολή είναι η προστασία του ποδοσφαίρου.

Η UEFA ευχαριστεί όλους τους οπαδούς, τα πρωταθλήματα, τους συλλόγους, τους παίκτες, τις ομοσπονδίες και τις συνομοσπονδίες που αντιτάχθηκαν στο σχέδιο, καθώς και τους πολλούς πρωθυπουργούς, αρχηγούς κρατών και σχολιαστές που έδειξαν στον Πρόεδρο της FIFA ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι προς πώληση.

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, με μυστικά σχέδια που προωθούνται με ταχείς ρυθμούς, τα οποία επινοούνται από ανώνυμα άτομα και προσφέρουν αμφίβολο όφελος στο άθλημα. Πρέπει να εντοπίσουμε τους υπεύθυνους και να τους ζητήσουμε λογοδοσία.

Τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, η UEFA θα συνεργαστεί με τις ομοσπονδίες της και σε στενή συνεργασία με άλλες συνομοσπονδίες, προκειμένου να εξετάσει πώς συνέβη αυτό και να καταρτίσει ένα σχέδιο που θα διασφαλίζει ότι δεν θα επαναληφθεί.

Η ανασκόπηση αυτή πρέπει να είναι διεξοδική και ουσιαστική. Καμία επιλογή δεν πρέπει να αποκλειστεί. Η σημερινή ηγεσία της FIFA δεν έχει χάσει μόνο την εμπιστοσύνη της UEFA, αλλά και εκείνη πολλών άλλων μελών της ποδοσφαιρικής οικογένειας.

Όταν ο Τζάνι Ινφαντίνο ζήτησε την εμπιστοσύνη και τις ψήφους των ομοσπονδιών-μελών της FIFA για να εκλεγεί πρόεδρος το 2016, μίλησε για διαφάνεια και συμμετοχή των ομοσπονδιών στη λειτουργία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την UEFA, αυτές οι δεσμεύσεις δεν τηρήθηκαν. Η πρόταση που προωθήθηκε χαρακτηρίστηκε ως παρασκηνιακή και αδιαφανής, ενώ η UEFA υποστήριξε πως τα οικονομικά αποθέματα της FIFA θα πρέπει να αξιοποιηθούν προς όφελος της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου.

Η UEFA θα ξεκινήσει άμεσα συνεργασία με εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να προτείνει έναν νέο τρόπο κατανομής των πόρων μέσω του προγράμματος FIFA Forward.

Πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέρος των χρημάτων που παραμένουν αδρανή στους λογαριασμούς της FIFA, ώστε να στηριχθεί η ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στις 211 χώρες-μέλη της. Δεν χρειάζεται να πουλήσουμε τα “οικογενειακά κειμήλια” για να το χρηματοδοτήσουμε.

Αυτή είναι μια νίκη για ολόκληρο το άθλημα. Ωστόσο, δεν πρέπει να είναι το τέλος της ιστορίας. Η πρόταση κατατέθηκε και το έργο της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στη FIFA μόλις ξεκίνησε».