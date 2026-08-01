FIFA: Τα... μάζεψε και έκανε πίσω ο Ινφαντίνο για την πώληση του Μουντιάλ - Η ανακοίνωσή του

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ανακοίνωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (01/08) ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία αποσύρει οριστικά το σχέδιο πώλησης ποσοστού των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Η πρόταση, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 28 Ιουλίου, προέβλεπε την άντληση έως και 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της πώλησης περίπου του 20% μιας νέας εταιρείας που θα αναλάμβανε τη διαχείριση των διοργανώσεων της FIFA, με βασικότερο περιουσιακό στοιχείο το Μουντιάλ.

Το σχέδιο προκάλεσε άμεσα έντονες αντιδράσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η UEFA εξέφρασε δημόσια την αντίθεσή της, φτάνοντας ακόμη και να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο «βγαίνει προς πώληση η ψυχή του ποδοσφαίρου».

Η FIFA, από την πλευρά της, υποστήριζε ότι η πώληση μειοψηφικού ποσοστού στις εμπορικές δραστηριότητές της θα εξασφάλιζε σημαντικούς οικονομικούς πόρους για τη στήριξη και την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα, έκανε λόγο για παραπλανητική παρουσίαση του σχεδίου από μέρος των διεθνών Μέσων Ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο της πρότασης, ο Ινφαντίνο είχε ενημερώσει τις ομοσπονδίες-μέλη της FIFA ότι κάθε μία θα λάμβανε χρηματοδότηση ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων, εφόσον ενέκρινε το σχέδιο έως τις 19 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, η FIFA αποφάσισε να μην προχωρήσει στην υλοποίησή του.

Σε ανακοίνωσή του, ο Τζιάνι Ινφαντίνο ανέφερε πως, έπειτα από διαβούλευση με τις ομοσπονδίες-μέλη, το Συμβούλιο της FIFA, τις Συνομοσπονδίες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, διαπιστώθηκε ότι η πρόταση δεν εξυπηρετούσε πλέον τον αρχικό της σκοπό.

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου της FIFA:

«Το πρόγραμμα "FIFA Forward Enterprise" είχε ως στόχο να αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω ενίσχυση των Ομοσπονδιών-μελών της FIFA και του αθλήματός μας σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως σε εκείνες τις χώρες όπου η υποστήριξη είναι πιο αναγκαία.

Επιπλέον, όπως δηλώσαμε εξ αρχής, αυτό θα γινόταν μόνο εφόσον το υποστήριζε η πλειοψηφία των Ομοσπονδιών-μελών της FIFA και πάντα στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαβούλευσης μαζί τους, με το Συμβούλιο της FIFA, τις Συνομοσπονδίες και τους ευρύτερους ενδιαφερόμενους φορείς.

Αφού ακούσαμε προσεκτικά όλες τις απόψεις, κατέστη σαφές ότι το πρόγραμμα έχει δημιουργήσει διχασμούς τέτοιας φύσης που, ανεξάρτητα από το επίπεδο υποστήριξης, δεν εξυπηρετούν πλέον τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί. Ο σκοπός μας ήταν πάντα –και θα είναι πάντα– η ενότητα και η βελτίωση. Ως εκ τούτου, η πρόταση αυτή δεν θα προχωρήσει.

Στο εξής, πρόθεσή μου είναι να επανασυνδέσω όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, στο πνεύμα του κοινού ενδιαφέροντος για το άθλημά μας και με στόχο τη συνέχιση της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου παντού, ιδίως στις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη από τη στήριξή μας».