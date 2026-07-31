Πρωταθλήτρια κόσμου η Εθνική κορασίδων στο πόλο!

Η ελληνική υδατοσφαίριση δεν σταματά να μας κάνει υπερήφανους. Λίγες μέρες μετά το θρίαμβο της Εθνικής ανδρών, ήρθαν τα κορίτσια της Εθνικής κορασίδων να μεγαλώσουν το χαμόγελο. «Κάρφωσαν» τη γαλανόλευκη στο υψηλότερο σημείο, καθώς κατέκτησαν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ16 που διεξήχθη στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας!

Η καλύτερη ομάδα του κόσμου, είναι η Εθνική κορασίδων. Μετά το εντυπωσιακό 11-7 στον τελικό κόντρα στην Ισπανία. Το σύνολο του Αργύρη Θεοδωρόπουλου κατέκτησε το πρώτο χρυσό. Η Ελλάδα από τότε που θεσπίστηκε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ16, έχει 2 μετάλλια (χρυσό και ασημένιο) σε τρεις διοργανώσεις.

Η Εθνική μας με κορυφαία την Αφροδίτη Μπιτσάκου ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του ματς. Η διεθνής παίκτρια, μάλιστα, αναδείχθηκε η πολυτιμότερη του τουρνουά. Είναι 15 ετών, αγωνίζεται στον Άλιμο και το 2026 έχει ήδη κατακτήσει το χάλκινο με την εθνική γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας και έχει μπροστά της το Ευρωπαϊκό νέων γυναικών και το Παγκόσμιο νεανίδων.

Σε ελληνικά χέρια, συγκεκριμένα στην Ανδριάνα Κοντάκου, κατέληξε και το βραβείο για την κορυφαία τερματοφύλακα του τουρνουά.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 1-4, 2-2, 2-1

ΙΣΠΑΝΙΑ (Μπέα Εσπινόζα): Τεοντόρο, Γκομίγια 1, Γκαρσία, Μιντέγκι, Πινέντα Παρέρα 1, Γιόρενκ Σάπες 2, Γκαρέτα, Σούγια Πιγκντενγκολάς 2, Ροβίρα Νόβα, Λόπεζ Βινέσα, Μάρκος, Φίσας Μάρτελ, Γκαρσία Μαρτίν, Αμπάρκα Μπόβε 1.

ΕΛΛΑΔΑ (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Βούτσικα, Ελμισιάν 1, Μοροχλιάδου, Τσίγκα 2, Λαμπάτου 1, Μανουσάκη 2, Ανδρεάδη, Μουστάκα 1, Μπιτσάκου 2, Λαμπροπούλου 2, Καραγιάννη, Κοντάκου, Νικολοπούλου, Πλεμμένου.