· Παναθηναϊκός

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Στο πλευρό του Παύλου Παντελίδη

Το μήνυμα του μπασκετικού τμήματος του «τριφυλλιού» για τον άτυχο εξτρέμ των «πράσινων» που θα μείνει εκτός για πολλούς μήνες. 

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Στο πλευρό του Παύλου Παντελίδη
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Ο σοβαρός τραυματισμός του Παύλου Παντελίδη, έχει σοκάρει όλο το σύλλογο. Πέρα από την ΠΑΕ όπως είναι λογικό, το ίδιο συνέβη και με την ΚΑΕ. Ο Παναθηναϊκός AKTOR με ανάρτησή του θέλησε να στείλει μήνυμα στήριξης στον εξτρέμ του «τριφυλλιού» που θα μείνει εκτός για αρκετούς μήνες.

«Μείνε δυνατός Παύλο», έγραψε το μπασκετικό τμήμα για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή που υπέστη σοβαρό κάταγμα στην προπόνηση.

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