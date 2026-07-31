Πετρούσεφ: «Σωστή η αποχώρησή μου από τον Ολυμπιακό μετά την άφιξη του Βεζένκοφ»

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ αναφέρθηκε στην αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως θεωρεί ότι η συγκεκριμένη επιλογή ήταν η καλύτερη απόφαση για την καριέρα του.

Ο Σέρβος μίλησε στο «Meridian Sport» για τη μετακίνησή του και εξήγησε πως, με τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί, η αποχώρηση από τους «ερυθρόλευκους» ήταν η σωστή κίνηση για τον ίδιο και την αγωνιστική του πορεία.

Αναλυτικά όσα είπε

«Δεν έχω καμία απογοήτευση. Πέρασα όμορφα στον Ολυμπιακό, αλλά πάντα ζητάω περισσότερα από τον εαυτό μου και θέλω μεγαλύτερο ρόλο. Κάνω πάντα αυτό που θεωρώ καλύτερο για μένα.

Η αποχώρηση ήταν η σωστή επιλογή, ειδικά μετά την άφιξη του Βεζένκοφ. Τελικά αποδείχθηκε σωστή απόφαση, γιατί είχα εξαιρετική σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα και στη συνέχεια κέρδισα ένα καλύτερο συμβόλαιο στο Ντουμπάι BC».