ΠΑΟΚ: Την Κυριακή (2/8) στη Θεσσαλονίκη ο Λουσέ
Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία για τον Τομ Λουσέ, ο οποίος θα ταξιδέψει την 2η μέρα του Αυγούστου για τη Θεσσαλονίκη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.
Η συμφωνία για τον Τομ Λουσέ «κλείδωσε». Ο νεαρός Γάλλος μέσος, θα φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ, καθώς απομένει μόνο το διαδικαστικό κομμάτι για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του.
Ήδη καθορίστηκε και η άφιξή του στη Θεσσαλονίκη. Ο 22χρονος αναμένεται στην πόλη το απόγευμα της Κυριακής (2/8). Κάτι που δείχνει πως έχει οριστικοποιηθεί το deal ανάμεσα σε ΠΑΟΚ-Νις και ποδοσφαιριστή.
Ο Λουσέ θα περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις κι αν όλα κυλήσουν ομαλά θα υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Με τον νεαρό να δηλώνεται κανονικά για τις αναμετρήσεις με την Άντερλεχτ.