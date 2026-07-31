ΠΑΟΚ: Την Κυριακή (2/8) στη Θεσσαλονίκη ο Λουσέ

Η συμφωνία για τον Τομ Λουσέ «κλείδωσε». Ο νεαρός Γάλλος μέσος, θα φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ, καθώς απομένει μόνο το διαδικαστικό κομμάτι για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του.

Ήδη καθορίστηκε και η άφιξή του στη Θεσσαλονίκη. Ο 22χρονος αναμένεται στην πόλη το απόγευμα της Κυριακής (2/8). Κάτι που δείχνει πως έχει οριστικοποιηθεί το deal ανάμεσα σε ΠΑΟΚ-Νις και ποδοσφαιριστή.

Ο Λουσέ θα περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις κι αν όλα κυλήσουν ομαλά θα υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Με τον νεαρό να δηλώνεται κανονικά για τις αναμετρήσεις με την Άντερλεχτ.