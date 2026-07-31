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Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού από την πρόκριση επί της Πάκσι (vid)

Με το σύνθημα «ενωμένοι σαν ένα» δημοσίευσε την παρακάμερά του ο Παναθηναϊκός.

Θανάσης Μαργαρίτης

Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού από την πρόκριση επί της Πάκσι (vid)
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Ο Παναθηναϊκός μπορεί να χρειάστηκε να... καρδιοχτυπήσει απέναντι στην Πάκσι, όμως το τελικό 2-2 στη ρεβάνς ήταν αρκετό για να του εξασφαλίσει την παρουσία στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα, δίνοντας στους φίλους της ομάδας την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τελευταίο σφύριγμα, μέσα από μία διαφορετική οπτική.

Στο βίντεο καταγράφεται η άφιξη της αποστολής στο γήπεδο, η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού», αλλά και στιγμές από την προθέρμανση και τη δράση της αναμέτρησης. Φυσικά, ξεχωριστή θέση έχουν τα γκολ του αγώνα, καθώς και οι πανηγυρισμοί παικτών και κόσμου μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης.

Δείτε την παρακάμερα

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