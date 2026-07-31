· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Συνεχίζει στα «πράσινα» η Νάσια Πέιου

Την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Νάσια Πέιου ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, με την Ελληνίδα αθλήτρια να ενισχύει το ποδοσφαιρικό τμήμα γυναικών για ακόμη μία σεζόν.

Παναθηναϊκός: Συνεχίζει στα «πράσινα» η Νάσια Πέιου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει να φοράει για ακόμη μια σεζόν η Νάσια Πέιου, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την επέκταση της συνεργασίας με τη διεθνή χαφ μέχρι το 2027.

Η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Νάσια Πέιου για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών. Η διεθνής χαφ θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα του Παναθηναϊκού υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Νάσια Πέιου τόνισε τα εξής: «Χαίρομαι πολύ που συνεχίζω στον Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη. Από την πρώτη στιγμή ήξερα ότι ήθελα να μείνω και να συνεχίσουμε μαζί. Έχουμε μπροστά μας νέες προκλήσεις και είμαι έτοιμη να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για την ομάδα και τους στόχους μας».

COMMENTS
LATEST NEWS
23:35 ΣΠΟΡ

Πρωταθλήτρια κόσμου η Εθνική κορασίδων στο πόλο!

23:19 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Σύντομα εξελίξεις για χαφ - Άμεση ανάγκη πλέον για εξτρέμ

22:47 SUPER LEAGUE 2

Μαρκό: Τότε έρχεται στην Ελλάδα ο Ελ Αραμπί

22:14 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Την Κυριακή (2/8) στη Θεσσαλονίκη ο Λουσέ

21:54 ΣΠΟΡ

Η αποστολή τη Ελλάδας για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

21:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Συνεχίζει στη Ρόμα ο Κουλιεράκης - Το συμβόλαιο που θα υπογράψει

21:01 EUROLEAGUE

Πετρούσεφ: «Σωστή η αποχώρησή μου από τον Ολυμπιακό μετά την άφιξη του Βεζένκοφ»

20:53 GREEK BASKET LEAGUE

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Στο πλευρό του Παύλου Παντελίδη

20:28 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Μπαίνει χειρουργείο ο Μεϊτέ

20:25 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της συνεργασίας με Σερέλη – Η δήλωση του Έλληνα κόουτς

20:06 CONFERENCE LEAGUE

Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού από την πρόκριση επί της Πάκσι (vid)

19:33 SUPER LEAGUE

Σοκ με Παντελίδη: Κάταγμα κνήμης περόνης και μπαίνει χειρουργείο άμεσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας