Τσέλσι: «Καμπάνα» για μεταγραφές κατά την περίοδο του Αμπράμοβιτς

Με βαριά τιμωρία από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) ήρθε αντιμέτωπη η Τσέλσι, καθώς κρίθηκε ένοχη για παραβιάσεις των κανονισμών σε υποθέσεις που αφορούν την περίοδο κατά την οποία ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς βρισκόταν στην ιδιοκτησία του συλλόγου.

Οι «μπλε» τιμωρήθηκαν με πρόστιμο ύψους 10 εκατομμυρίων λιρών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 11,68 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα τους επιβλήθηκε και απαγόρευση μεταγραφών για δύο μεταγραφικές περιόδους.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη ποινή έχει τεθεί σε αναστολή έως τις 30 Ιουνίου 2027, γεγονός που σημαίνει πως η Τσέλσι δεν θα αντιμετωπίσει άμεσα περιορισμούς στη μεταγραφική της δραστηριότητα. Παράλληλα, ο σύλλογος κατάφερε μέσω έφεσης να αποφύγει και την αφαίρεση έξι βαθμών από την επόμενη σεζόν της Premier League.

Η υπόθεση αφορά συνολικά 74 παραβάσεις των κανονισμών της FA, για τις οποίες η Τσέλσι κατηγορήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025. Οι παραβάσεις φέρεται να αφορούν χρονικό διάστημα από το 2009 έως και το 2022, ενώ ανάμεσα στις υποθέσεις που εξετάστηκαν βρίσκονται και μεταγραφές σημαντικών ποδοσφαιριστών, όπως ο Γουίλιαν, ο Εντέν Αζάρ και ο Σαμουέλ Ετό.

Ο αγγλικός σύλλογος είχε ασκήσει έφεση κατά των κατηγοριών, με την τελική απόφαση να προβλέπει σημαντική οικονομική επιβάρυνση, αλλά και αναστολή της απαγόρευσης μεταγραφών για το προσεχές διάστημα.

Η ανακοίνωση της FA

«Επιβλήθηκε στην Τσέλσι οικονομική κύρωση ύψους 10 εκατ. λιρών και ανασταλτική απαγόρευση μεταγραφής παικτών για δύο μεταγραφικές περιόδους, λόγω παραβάσεων των Κανονισμών της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας [FA] σχετικά με τους ποδοσφαιρικούς ατζέντες, τη συνεργασία με μεσάζοντες και τις επενδύσεις τρίτων σε παίκτες.

Η FA κατηγόρησε την Τσέλσι για 74 παραβάσεις του κανόνα E1.2 της, αφού η τρέχουσα ιδιοκτησία της ανέφερε η ίδια την παράβαση κατά την αγορά του συλλόγου. Η FA συνεχίζει να διερευνά μεμονωμένες παραβάσεις που προκύπτουν από την υπόθεση αυτή.

Η Τσέλσι παραδέχτηκε τις 74 παραβάσεις του Κανόνα E1.2 της FA πριν από την ακρόαση και μια ανεξάρτητη Ρυθμιστική Επιτροπή επέβαλε αφαίρεση έξι βαθμών, η οποία επρόκειτο να ανασταλεί έως τις 30 Ιουνίου 2027, καθώς και πρόστιμο 10 εκατομμυρίων λιρών.

Ο σύλλογος άσκησε έφεση κατά της ανασταλείσας αφαίρεσης βαθμών και μια ανεξάρτητη Επιτροπή Εφέσεων δέχτηκε την έφεση και ακύρωσε την εν λόγω κύρωση μετά από περαιτέρω ακρόαση. Αντί αυτής, η Επιτροπή Εφέσεων επέβαλε απαγόρευση μεταγραφής παικτών για δύο πλήρεις και διαδοχικές περιόδους μεταγραφών, η οποία αναστέλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Το πρόστιμο ύψους 10 εκατομμυρίων λιρών που επέβαλε η Ρυθμιστική Επιτροπή δεν υπόκειτο σε έφεση και το πλήρες ποσό θα επενδυθεί στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο».