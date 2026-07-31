Απόλλων Πατρών κατά ΕΟΚ για την wild card: «Δεν έχουμε λάβει απάντηση, έχει ασκηθεί προσφυγή»

Την αντίδρασή του για τη διαδικασία χορήγησης της wild card εξέφρασε ο Απόλλων Πατρών, ζητώντας από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης πλήρη διαφάνεια στους χειρισμούς της.

Η ομάδα της Πάτρας, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, γνωστοποίησε πως έχει ήδη προσφύγει τόσο στη Δικαιοσύνη όσο και στο ΑΣΕΑΔ, αμφισβητώντας τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παραχώρηση της wild card.

Ο Απόλλων Πατρών ζητά να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και διαφάνεια γύρω από την υπόθεση, ενώ πλέον αναμένει τις εξελίξεις από τις αρμόδιες δικαστικές και αθλητικές αρχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Σε μια Ομοσπονδία, οι επιλεγέντες ανακοινώνονται. Οι υπόλοιποι δικαιούνται να ενημερώνονται.

Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αποτελέσματα, βαθμολογίες και διοικητικές αποφάσεις. Είναι άνθρωποι. Είναι αθλητές, προπονητές, διοικήσεις, φίλαθλοι και τοπικές κοινωνίες που αγωνίζονται καθημερινά για την ομάδα και το άθλημα που αγαπούν.

Μια αθλητική Ομοσπονδία δεν είναι ένας ξένος ή υπερκείμενος φορέας απέναντι στα σωματεία. Είναι η κοινή θεσμική τους έκφραση. Συγκροτείται από τα ίδια τα σωματεία, αντλεί τη δύναμη και τη νομιμοποίησή της από αυτά και έχει αποστολή να υπηρετεί το άθλημα με ισονομία, διαφάνεια και σεβασμό προς όλα τα μέλη της.

Ο Απόλλων Πατρών Sendo αποτελεί ιστορικό και ενεργό μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Σέβεται τον θεσμικό της ρόλο και τους κανονισμούς της. Ο ίδιος σεβασμός, όμως, προϋποθέτει ουσιαστική επικοινωνία. Οι αποφάσεις στον αθλητισμό δεν επηρεάζουν μόνο τη θέση μιας ομάδας σε μια διοργάνωση. Επηρεάζουν τον προγραμματισμό της, τους αθλητές της, τους εργαζομένους της, τους ανθρώπους που τη στηρίζουν και μια ολόκληρη αθλητική κοινότητα. Για τον λόγο αυτό, όταν ένα σωματείο υποβάλλει συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα ερωτήματα για μια απόφαση που το αφορά άμεσα, η απάντηση δεν αποτελεί χάρη. Αποτελεί στοιχειώδη έκφραση θεσμικού σεβασμού.

Ο Απόλλων Πατρών Sendo ζήτησε να πληροφορηθεί τα κριτήρια, την βαθμολόγηση των κριτηρίων και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επιλογή της wild card για την Elite League 2026-2027, καθώς και την ειδικότερη αιτιολογία της απόφασης που επηρέασε άμεσα τη θέση και τα δικαιώματά του.

Μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει καμία απάντηση.

Δεν αμφισβητούμε το δικαίωμα της Ομοσπονδίας να αποφασίζει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Πιστεύουμε, όμως, ότι κάθε απόφαση αποκτά μεγαλύτερη ισχύ και κύρος όταν είναι διαφανής, αιτιολογημένη και γνωστοποιείται με καθαρό τρόπο σε όσους αφορά.

Η διαφάνεια δεν αποδυναμώνει τους θεσμούς. Τους προστατεύει.

Η αιτιολόγηση δεν υπονομεύει μια απόφαση. Την ενισχύει.

Και η απάντηση σε ένα σωματείο – μέλος της Ομοσπονδίας δεν αποτελεί παραχώρηση. Αποτελεί υποχρέωση απέναντι σε ένα ισότιμο μέλος της αθλητικής οικογένειας.

Την Δευτέρα συζητείται ενώπιον της Δικαιοσύνης το αίτημα προσωρινής δικαστικής προστασίας του Απόλλωνα Πατρών Sendo κατά της σχετικής απόφασης της ΕΟΚ. Έχει επίσης ασκηθεί Προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ κατά της απόφασης της ΕΟΚ. Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη δεν ήταν η πρώτη επιλογή μας. Προηγήθηκαν θεσμικά ερωτήματα, αιτήματα ενημέρωσης και προσπάθειες επικοινωνίας, τα οποία παρέμειναν χωρίς απάντηση.

Ο Απόλλων δεν επιδιώκει προνομιακή μεταχείριση, αλλά θα είναι απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια απαξίωσής του.

Δεν ζητά να παρακαμφθούν οι κανόνες. Ζητά οι ίδιοι κανόνες να εφαρμόζονται με διαφάνεια, συνέπεια και ισότητα για όλους.

Σήμερα, για εμάς, το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο ποιός επελέγη. Είναι αν όσοι δεν επελέγησαν δικαιούνται να γνωρίζουν το γιατί.

Γιατί στον αθλητισμό η δικαιοσύνη πρέπει να εφαρμόζεται και να γίνεται ορατή.

Η διαφάνεια δεν αμφισβητεί τις αποφάσεις. Τις νομιμοποιεί».