· Μπαρτσελόνα

«Παραμένει στη Μπαρτσελόνα ο Ναβάρο σε νέο πόστο»

Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο αναμένεται να παραμείνει στη Μπαρτσελόνα, χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρα τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει.

«Παραμένει στη Μπαρτσελόνα ο Ναβάρο σε νέο πόστο»
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Παρά τα ισπανικά δημοσιεύματα που τον ήθελαν να περνά την πόρτα της εξόδου, ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο δεν πρόκειται να αποτελέσει παρελθόν από τη Μπαρτσελόνα. Ο εμβληματικός αρχηγός της «Μπάρτσα» θα διατηρήσει την παρουσία του στον καταλανικό σύλλογο, μετακομίζοντας ωστόσο σε διαφορετικό πόστο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «SPORT», ο Ναβάρο αποχωρεί από τη θέση του General Manager, την οποία κατείχε το προηγούμενο διάστημα. Παρόλα αυτά, η διοίκηση της Μπαρτσελόνα αποφάσισε να μην λύσει τη συνεργασία της μαζί του, αναγνωρίζοντας το ειδικό βάρος και την τεράστια προσφορά του στην ιστορία του τμήματος μπάσκετ.

Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε σταθερή επικοινωνία προκειμένου να καθοριστεί το ακριβές πλαίσιο των νέων του αρμοδιοτήτων στο άμεσο μέλλον. Η διάθεση των «μπλαουγκράνα» να διατηρήσουν τον ζωντανό θρύλο της ομάδας στις τάξεις τους είναι δεδομένη, με τον ρόλο του στο οργανόγραμμα να επαναπροσδιορίζεται ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

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