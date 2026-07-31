Ως πότε θα πέφτουμε στη διαδικτυακή «παγίδα» του Γκίλμπερτ Αρίνας;

«Αν δεν βγάζεις πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια, μην μου μιλάς»

Από τη στιγμή που ο Γκίλμπερτ Αρίνας ξεστόμισε την παραπάνω ατάκα στο Games With Names Podcast, το (αμερικάνικο) διαδίκτυο έκανε ακριβώς αυτό που περίμενε: εξοργίστηκε. Άλλοι τον χαρακτήρισαν αλαζόνα, άλλοι υπερφίαλο και άλλοι αναρωτήθηκαν πώς ένας παίκτης που δεν κατέκτησε ποτέ πρωτάθλημα συνεχίζει να μιλάει σαν να είναι ο Μάικλ Τζόρνταν.

Και όμως, όσο περισσότερο ασχολούμαστε με τον Αρίνας, τόσο περισσότερο το απολαμβάνει. Γιατί ο άλλοτε «Agent Zero» των Ουάσιγκτον Ουίζαρντς δεν προσπαθεί πλέον να είναι ένας πρώην NBAer που λέει τη γνώμη του, αλλά συνεχίζει να είναι το προϊόν.

Υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση γύρω από τους σύγχρονους NBA analysts. Πολλοί πιστεύουν ότι ο ρόλος τους είναι να κάνουν αντικειμενική ανάλυση, να εξηγούν τι συνέβη σε έναν αγώνα, να αξιολογούν παίκτες και να παρουσιάζουν στοιχεία. Στην πραγματικότητα όμως, η δουλειά τους είναι να δημιουργούν νέες ιστορίες.

Να ανοίγουν συζητήσεις που θα συνεχιστούν για ώρες στα social media, να προκαλούν αντιδράσεις, να κάνουν έναν παίκτη να απαντήσει με tweet, ύστερα να δημιουργήσουν δύο fan bases να τσακωθούν και στο φινάλε να εξασφαλίσουν ότι το NBA δεν θα είναι θέμα συζήτησης μόνο όταν έχει αγώνες, αλλά κάθε μέρα του χρόνου.

Το πρωτάθλημα έχει καταλάβει εδώ και χρόνια ότι το προϊόν δεν είναι αποκλειστικά το μπάσκετ, αλλά και η κουβέντα γύρω από αυτό. Και ο Αρίνας είναι από τους καλύτερους στο συγκεκριμένο «παιχνίδι».

Δεν είναι τυχαίο ότι ένα από τα αγαπημένα του "θύματα" είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Αν υπάρχει ένας παίκτης που μπορεί να διχάσει το κοινό, να προκαλέσει εκατομμύρια σχόλια και να γίνει πρώτο θέμα σε κάθε μπασκετική εκπομπή, αυτός είναι ο Έλληνας σούπερ σταρ. Ο Αρίνας τον έχει αμφισβητήσει αμέτρητες φορές, όχι επειδή απαραίτητα πιστεύει κάθε λέξη που λέει, αλλά επειδή γνωρίζει ότι κάθε φορά που αναφέρει το όνομά του, το διαδίκτυο παίρνει φωτιά.

Το ίδιο έχει κάνει με τον Μάικλ Τζόρνταν ή τον με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Με σχεδόν κάθε μεγάλο όνομα της λίγκας.

Δεν είναι προσωπικό, είναι απλώς content. Και όσο περισσότερο εξοργίζεσαι, τόσο περισσότερο αυξάνονται τα views.

Former Washington Wizards player Gilbert Arenas takes part in a ceremony during the half-time of an NBA basketball game between the Wizards and the Miami Heat, Friday, Nov. 18, 2022, in Washington. (AP Photo/Nick Wass) FR67404 AP

Δεν είναι άλλωστε ο μόνος

Ο Skip Bayless έχτισε μια ολόκληρη καριέρα πάνω στην υπερβολή, ο Stephen A. Smith μετατρέπει κάθε άποψη σε τηλεοπτικό γεγονός, ενώ ο πρώην ΝΒΑερ Kendrick Perkins έχει γίνει viral αμέτρητες φορές για τολμηρές προβλέψεις και αμφιλεγόμενες δηλώσεις. Ακόμα και όταν διαφωνούν μεταξύ τους, ξέρουν ότι ο πραγματικός τους αντίπαλος δεν είναι ο άνθρωπος απέναντί τους στο πάνελ, αλλά ο ίδιος ο αλγόριθμος.

Και στην περίπτωση του Αρίνας το ίδιο συμβαίνει, απλώς το κάνει με διαφορετικό τρόπο. Πιο ωμό. Πιο προκλητικό. Πιο... Γκίλμπερτ.

Και μη νομίζετε ότι όλα αυτά είναι τυχαία

Μετά την αποχώρησή του από το Underdog, δεν έμεινε εκτός παιχνιδιού ούτε για λίγο. Το Gil's Arena επιστρέφει μέσα από νέα συνεργασία με την Playmaker, διατηρώντας το brand που ο ίδιος δημιούργησε. Μαζί με τον Josiah Johnson και γνώριμες φυσιογνωμίες όπως οι Nick Young, Lou Williams και Brandon Jennings, συνεχίζει να επενδύει σε ένα μοντέλο που δεν στηρίζεται στην τηλεόραση, αλλά στο YouTube και στο live περιεχόμενο, καθώς εκεί βρίσκεται πλέον το νεανικό κοινό και το πραγματικό χρήμα.

Ο Αρίνας ξέρει ότι σήμερα δεν χρειάζεται ένα τηλεοπτικό δίκτυο για να είσαι επιδραστικός, αρκεί απλώς έχει κοινό, προσωπικότητα και την ικανότητα να κάνει τους ανθρώπους να πατήσουν το play.

Το πιο πιθανό είναι ότι ούτε ο ίδιος πιστεύει όλες τις ατάκες που εκστομίζει και πιστέψτε μας, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Δεν πληρώνεται για να έχει πάντα δίκιο, αλλά για να κάνει τον κόσμο να μιλάει.

Και εδώ είναι που την πατάμε όλοι

Κάθε φορά που βλέπουμε μια εξωφρενική δήλωση, θεωρούμε ότι ο στόχος είναι να μας πείσει. Στην πραγματικότητα, όμως, ο στόχος είναι να μας κάνει να αντιδράσουμε, να σχολιάσουμε, να κάνουμε share την ατάκα του, να γράψουμε ότι "«πάλι είπε π@π@ρι€ς». Το περίφημο "bad publicity is still publicity" σε όλο του το μεγαλείο με λίγα λόγια.

Ίσως, λοιπόν, η πιο έξυπνη ατάκα που είπε πρόσφατα να μην ήταν το «αν δεν βγάζεις 5 εκατομμύρια, μην μου μιλάς», αλλά ότι κατάφερε να κάνει εκατομμύρια ανθρώπους να μιλούν γι' αυτό.