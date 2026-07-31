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«Η ΑΕΚ έχει προτείνει συμβόλαιο για δυο χρόνια στον Κόστιτς»

Νέες λεπτομέρειες για το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Κόστιτς έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

«Η ΑΕΚ έχει προτείνει συμβόλαιο για δυο χρόνια στον Κόστιτς»
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Ο Φίλιπ Κόστιτς φαίνεται πως αποτελεί τον μεγάλο μεταγραφικό στόχο της ΑΕΚ για την ενίσχυση της αριστερής πλευράς, με την Ένωση να έχει κάνει σημαντικό βήμα για την απόκτηση του έμπειρου Σέρβου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ολλανδία, η ΑΕΚ έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του 33χρονου ποδοσφαιριστή, την ώρα που έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του διατηρεί και η PSV.

Ο Κόστιτς φέρεται να εξετάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές πριν πάρει την τελική του απόφαση, γεγονός που έχει καθυστερήσει την απάντησή του στην πρόταση της ολλανδικής ομάδας.

Μάλιστα, ο έγκυρος Ολλανδός δημοσιογράφος Ρικ Έλφρινκ αποκάλυψε πως η Ένωση έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση στον διεθνή Σέρβο, προσφέροντάς του συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

«Ο μεταγραφικός στόχος της PSV, Φίλιπ Κόστιτς, βρίσκεται επίσης στη λίστα της ΑΕΚ, η οποία του έχει προσφέρει διετές συμβόλαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος σε ανάρτησή του.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην απόφαση του ίδιου του ποδοσφαιριστή, με την ΑΕΚ και την PSV να περιμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

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