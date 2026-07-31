Ανατριχίλα: Οι παίκτες της Μίλαν τίμησαν την μνήμη του Φράνκο Μπαρέζι (vid)

Βαρύ πένθος σκόρπισε στη Μίλαν και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Φράνκο Μπαρέζι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Ο εμβληματικός αρχηγός και θρύλος των «ροσονέρι» αποτέλεσε για δεκαετίες αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου και η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό στην οικογένεια της Μίλαν. Η παρουσία του ήταν διαρκής στην καθημερινότητα της ομάδας, με τον ίδιο να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύλλογο της Λομβαρδίας.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε έντονη συγκίνηση και στην αποστολή της Μίλαν, η οποία βρίσκεται στο Περθ της Αυστραλίας για το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής της προετοιμασίας.

Οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον μεγάλο Μπαρέζι. Όπως αποτυπώθηκε και σε βίντεο που δημοσίευσε η Μίλαν στα social media, όλα τα μέλη της ομάδας σχημάτισαν έναν κύκλο στον αγωνιστικό χώρο, ενώ στο κέντρο τοποθετήθηκε η φανέλα του θρυλικού αρχηγού με το εμβληματικό Νο6.

Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του όσο λίγοι με την ιστορία της Μίλαν και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.