· Λεβαδειακός

Ο Μόουζες Ντέβιντ Κομπνάν στον Λεβαδειακό

Ακόμα μία μεταγραφική κίνηση από την ομάδα της Βοιωτίας.

Ο Μόουζες Ντέβιντ Κομπνάν στον Λεβαδειακό
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Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζει την ενίσχυσή του ο Λεβαδειακός, ο οποίος προχωρά σε σημαντικές κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι, ανεβάζοντας συνεχώς τον πήχη ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Μετά την απόκτηση του Άντριαν Σουτ, που είχε προαναγγελθεί ως μία μεγάλη μεταγραφική έκπληξη, οι Βοιωτοί προχώρησαν σε ακόμη μία δυνατή προσθήκη. Συγκεκριμένα, έφτασαν σε συμφωνία με τον Νιγηριανό εξτρέμ Μόουζες Ντέιβιντ Κομπνάν.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Νιγηριανού εξτρέμ Μόουζες Ντέιβιντ Κομπνάν.

Γεννημένος στις 10/9/2002, ο Κομπνάν μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της επίθεσης και παρά το νεαρό της ηλικίας του, διαθέτει ήδη σημαντικές παραστάσεις, έχοντας κάνει πρωταθλητισμό σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Βασικό μέλος στην πρωταθλήτρια Ρωσίας του 2025, Κράσνονταρ, στην οποία αγωνίζεται τα τελευταία 3,5 χρόνια, μετρώντας συνολικά 82 συμμετοχές με 9 γκολ και 7 ασίστ. Την περσινή χρονιά μέτρησε 16 εμφανίσεις με 2 γκολ και 1 ασίστ, ενώ η ομάδα του έφτασε και πάλι μία ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ξεκίνησε από την Ομπάζ της πατρίδας του και μόλις στα 18 χρόνια του ήρθε στην Ευρώπη για τη σλοβακική Σερέντ. Ακολούθως αγωνίστηκε στην Σλοβακία με την Ντούσλο Σάλα κι έπειτα στην Ποντμπρέζοβα. Εκεί έμεινε μόλις για έξι μήνες, καθώς η εξαιρετική παρουσία του με 14 γκολ και 2 ασίστ σε 21 συμμετοχές, τον οδήγησε στη μεταγραφή του στη Ρωσία και την Κράσνονταρ.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού τον καλωσορίζει και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες!»

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