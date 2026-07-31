ΑΠΟΕΛ: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Μερ στον Ηρακλή

Την παραχώρηση του Βίτορ Μερ στον Ηρακλή με τη μορφή δανεισμού ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ.

Ο 22χρονος Βραζιλιάνος φουλ-μπακ αναμένεται να ενισχύσει το αριστερό άκρο της άμυνας του «Γηραιού», ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου που θα βρει τους Θεσσαλονικείς στη Super League 1.

Tην περσινή σεζόν, ο Μερ κατέγραψε συνολικά 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ σε σε 1.515' αγωνιστικά λεπτά.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

«Συμφωνία δανεισμού του Vitor Meer στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης για τον μονοετή δανεισμό του ποδοσφαιριστή Vitor Meer.

Ο δανεισμός του ποδοσφαιριστή θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Ευχόμαστε στον Vitor κάθε επιτυχία κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης».