Παναθηναϊκός: Ο εμβληματικός Σωτήρης Πανταλέων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ

Σε μία σημαντική αλλαγή σε διοικητικό επίπεδο προχωρά ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Σωτήρης Πανταλέων αναμένεται να ενταχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ, παίρνοντας τη θέση του Γιάννη Παναγιωτίδη.

Ο Πανταλέων αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου και πλέον θα έχει ενεργό ρόλο και στα διοικητικά του ποδοσφαιρικού τμήματος. Παράλληλα, ο Γιάννης Παναγιωτίδης αποχωρεί και από τη θέση του Β' αντιπροέδρου.

Η θέση εκπροσώπου του Ερασιτέχνη στο Δ.Σ. της ΠΑΕ, η οποία προβλέπεται από τον νόμο, παραμένει στον κ. Βρανόπουλο. Ως εκ τούτου, η είσοδος του Σωτήρη Πανταλέων στο διοικητικό σχήμα αποτελεί ξεχωριστή επιλογή και δεν σχετίζεται με την προβλεπόμενη εκπροσώπηση του Ερασιτέχνη.

Ο άλλοτε αρχηγός του Παναθηναϊκού έχει συνδέσει ολόκληρη την αθλητική του διαδρομή με τον σύλλογο, καθώς εντάχθηκε στις τάξεις του από την ηλικία των 10 ετών και δεν φόρεσε ποτέ τη φανέλα άλλης ελληνικής ομάδας. Η διαχρονική του παρουσία, τόσο στις επιτυχίες όσο και στις δύσκολες περιόδους, αποτελεί ένα από τα στοιχεία που τον καθιστούν ιδιαίτερα αγαπητό στην οικογένεια του «τριφυλλιού».

Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια συσπείρωσης γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα, με τον Παναθηναϊκό να επιδιώκει την περαιτέρω ενίσχυση του διοικητικού του σχήματος.

Από τον Μάιο του 2021, ο Πανταλέων έχει αναλάβει καθήκοντα Διευθυντή των αγωνιστικών τμημάτων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, ρόλο τον οποίο θα συνεχίσει να υπηρετεί παράλληλα με τα νέα του καθήκοντα. Η μέχρι σήμερα παρουσία του στη συγκεκριμένη θέση τού έχει προσφέρει σημαντική διοικητική και οργανωτική εμπειρία.

Η επίσημη επικύρωση της αλλαγής στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναμένεται να πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα.