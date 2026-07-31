ΑΕΚ: Γερό μπάσιμο για το «μπαμ» με Κόστιτς!

Η ΑΕΚ φέρεται να... κυνηγάει την «βόμβα» με τον Φίλιπ Κόστιτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ολλανδία.

Ο 33χρονος διεθνής αριστερός άσος έχει ήδη δεχθεί πρόταση από την PSV Αϊντχόφεν, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες από την Ολλανδία δεν έχει δώσει ακόμη την τελική του απάντηση. Ο λόγος φαίνεται πως είναι το ενδιαφέρον της ΑΕΚ, καθώς ο ποδοσφαιριστής φέρεται να περιμένει να δει αν η ελληνική ομάδα θα προχωρήσει σε επίσημη κίνηση για την απόκτησή του.

Στην υπόθεση ενδέχεται να παίξουν ρόλο και οι προσωπικές σχέσεις που διατηρεί ο Κόστιτς με τον προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, αλλά και με τον Λούκα Γιόβιτς, με τον οποίο έχει συνυπάρξει στο παρελθόν.

Αγωνιστικά, ο Σέρβος αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή με ιδιαίτερη ευελιξία, καθώς μπορεί να καλύψει τόσο τη θέση του αριστερού εξτρέμ όσο και εκείνη του wing-back. Πρόκειται, επομένως, για έναν παίκτη που διαθέτει χαρακτηριστικά τα οποία ταιριάζουν στη φιλοσοφία και στις απαιτήσεις του Νίκολιτς.

Η εμπειρία του Κόστιτς σε κορυφαίο επίπεδο

Ο Κόστιτς προέρχεται από μία σεζόν κατά την οποία είχε 23 συμμετοχές με τη Γιουβέντους, καταγράφοντας τρία γκολ και μία ασίστ. Παράλληλα, αγωνίστηκε σε πέντε αναμετρήσεις της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, έχοντας σημαντικές παραστάσεις από το Champions League.

Το πιο έντονο αποτύπωμα της καριέρας του, πάντως, το άφησε με τη φανέλα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Με τη γερμανική ομάδα κατέκτησε το Europa League το 2022 και μάλιστα αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης.

Στο ενεργητικό του έχει συνολικά 249 συμμετοχές στην Bundesliga και 84 στη Serie A, ενώ έχει αγωνιστεί σε δεκάδες ευρωπαϊκά παιχνίδια. Παράλληλα, μετρά 72 παρουσίες με την εθνική ομάδα της Σερβίας.

Η ΑΕΚ, λοιπόν, εξετάζει την περίπτωση ενός ποδοσφαιριστή με πλούσια εμπειρία και σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τις επόμενες ημέρες να αναμένονται καθοριστικές για το αν η υπόθεση θα προχωρήσει.