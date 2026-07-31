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Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948: Οι ημέρες και οι ώρες των δύο αναμετρήσεων

Η UEFA έκανε γνωστές τις ώρες των δύο αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948, καθώς και την διαιτητική τριάδα του πρώτου παιχνιδιού.

Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948: Οι ημέρες και οι ώρες των δύο αναμετρήσεων
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Αφήνοντας πίσω του τα παιχνίδια κόντρα στην Πάκσι, ο Παναθηναϊκός φουλάρει τις μηχανές του για τις αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ 1948 στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η UEFA γνωστοποίησε τη διαιτητική ομάδα που θα διευθύνει το πρώτο παιχνίδι των «πρασίνων» στην Αθήνα, καθώς και τις ώρες διεξαγωγής.

Συγκεκριμένα, η πρώτη μάχη για το εισιτήριο των play offs θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 21:30 στο ΟΑΚΑ.

Άρχων του αγώνα ορίστηκε ο Ιταλός Ματέο Μαρκέτι, ο οποίος θα έχει ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Χάλεντ Μπάχρι και Βαλέριο Βέκι. Στον ρόλο του τέταρτου διαιτητή θα βρίσκεται ο Χουάν Λούκα Σάκι, ενώ στο VAR θα καθίσουν οι επίσης Ιταλοί Τζιανλούκα Αουρελιάνο και Λορέντσο Ματζόνι.

Η ρεβάνς στη Σόφια θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Αυγούστου στις 20:30.

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