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«Αλλάζει» χέρια η Μονακό - Πρώην NBAer αναλαμβάνει πρόεδρος

Έτοιμη να αλλάξει σελίδα είναι η Μονακό καθώς η είσοδος του επενδυτικού fund «Helen Holdings» με μπροστάρη τον πρώην ΝΒΑερ Τζαμάλ Μάσμπερν ανοίγει το δρόμο για τη συμμετοχή της στις εγχώριες διοργανώσεις.

«Αλλάζει» χέρια η Μονακό - Πρώην NBAer αναλαμβάνει πρόεδρος
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Σύμφωνα με αποκαλύψεις της «L’Equipe», οι Μονεγάσκοι κατέθεσαν τη σχετική τεκμηρίωση και τις απαιτούμενες τραπεζικές εγγυήσεις ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά το δικαίωμα συμμετοχής στη LNB για την ερχόμενη σεζόν.

Με την εξαγορά του συλλόγου από την «Helen Holdings» υπό τον Μάσμπερν, ολοκληρώνεται η διοικητική θητεία του Αλεξέι Φεντορίτσεφ. Ο Ρώσος επιχειρηματίας συμφώνησε να μεταβιβάσει το πακέτο των μετοχών που κατείχε, παραδίδοντας τη σκυτάλη στο νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Η διοικητική αλλαγή φέρνει δραστικές αναπροσαρμογές στα οικονομικά δεδομένα του συλλόγου. Το μπάτζετ της Μονακό αναμένεται να υποχωρήσει αισθητά, πέφτοντας από τα 38 εκατομμύρια ευρώ στο επίπεδο των 12,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο οργανόγραμμα της ομάδας, ο Τζαμάλ Μάσμπερν αναλαμβάνει τον ηγετικό ρόλο στο νέο εγχείρημα, ενώ χρέη εκτελεστικού διευθυντή θα συνεχίσει να εκτελεί ο Ολεξίι Γεφίμοφ.

Παράλληλα, κομβικός αναμένεται να είναι και ο ρόλος του κρατικού μηχανισμού του Πριγκιπάτου. Μετά τα δάνεια άνω των 16 εκατομμυρίων ευρώ που παρείχε την άνοιξη μέσα σε τέσσερις μήνες, το κράτος εξετάζει την απόκτηση μετοχικού ποσοστού και την ενεργή εποπτεία της λειτουργίας της ομάδας, χωρίς να απαιτήσει την άμεση εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων.

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