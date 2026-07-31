Κύπελλο Ελλάδας: Τα ζευγάρια της προκριματικής φάσης

Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (31/7) στην αίθουσα «Aegean» του ξενοδοχείου «Athens Marriott» η κλήρωση για τους δύο πρώτους προκριματικούς γύρους του Κυπέλλου Ελλάδας.

Συγκεκριμένα στο μοναδικό παιχνίδι του πρώτου γύρου τα Τρίκαλα θα φιλοξενήσουν στην έδρα τους την ΑΕΛ στις 11/8 σε μονό παιχνίδι.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Το ζευγάρι του 1ου προκριματικού γύρου:

Τρίκαλα - ΑΕΛ Novibet (11/08)

Τα ζευγάρια του 2ου προκριματικού γύρου:

Athens Kallithea - Τρίκαλα ή ΑΕΛ

Ηρακλής - ΝΠΣ Βόλος

Ατρόμητος - ΠΑΣ Πύργος

Ζάκυνθος - Κηφισιά

Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης

Ελλάς Σύρου - Μαρκό

Νίκη Βόλου - Πανιώνιος

Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR

Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς

Καλαμάτα - Παναιτωλικός

Πανσερραϊκός - Πανθρακικός

*Τα παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού γύρου θα διεξαχθούν το τριήμερο 17-19 Αυγούστου