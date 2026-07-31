Κύπελλο Ελλάδας: Τα ζευγάρια της προκριματικής φάσης

Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια των προκριματικών γύρων του Κυπέλλου Ελλάδας για τη σεζόν 2026-27.

Κύπελλο Ελλάδας: Τα ζευγάρια της προκριματικής φάσης
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Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (31/7) στην αίθουσα «Aegean» του ξενοδοχείου «Athens Marriott» η κλήρωση για τους δύο πρώτους προκριματικούς γύρους του Κυπέλλου Ελλάδας.

Συγκεκριμένα στο μοναδικό παιχνίδι του πρώτου γύρου τα Τρίκαλα θα φιλοξενήσουν στην έδρα τους την ΑΕΛ στις 11/8 σε μονό παιχνίδι.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Το ζευγάρι του 1ου προκριματικού γύρου:

Τρίκαλα - ΑΕΛ Novibet (11/08)

Τα ζευγάρια του 2ου προκριματικού γύρου:

  • Athens Kallithea - Τρίκαλα ή ΑΕΛ
  • Ηρακλής - ΝΠΣ Βόλος
  • Ατρόμητος - ΠΑΣ Πύργος
  • Ζάκυνθος - Κηφισιά
  • Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης
  • Ελλάς Σύρου - Μαρκό
  • Νίκη Βόλου - Πανιώνιος
  • Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR
  • Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς
  • Καλαμάτα - Παναιτωλικός
  • Πανσερραϊκός - Πανθρακικός

*Τα παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού γύρου θα διεξαχθούν το τριήμερο 17-19 Αυγούστου

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