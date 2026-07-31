Κύπελλο Ελλάδας: Τα ζευγάρια της προκριματικής φάσης
Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια των προκριματικών γύρων του Κυπέλλου Ελλάδας για τη σεζόν 2026-27.
Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (31/7) στην αίθουσα «Aegean» του ξενοδοχείου «Athens Marriott» η κλήρωση για τους δύο πρώτους προκριματικούς γύρους του Κυπέλλου Ελλάδας.
Συγκεκριμένα στο μοναδικό παιχνίδι του πρώτου γύρου τα Τρίκαλα θα φιλοξενήσουν στην έδρα τους την ΑΕΛ στις 11/8 σε μονό παιχνίδι.
Αναλυτικά τα ζευγάρια:
Το ζευγάρι του 1ου προκριματικού γύρου:
Τρίκαλα - ΑΕΛ Novibet (11/08)
Τα ζευγάρια του 2ου προκριματικού γύρου:
- Athens Kallithea - Τρίκαλα ή ΑΕΛ
- Ηρακλής - ΝΠΣ Βόλος
- Ατρόμητος - ΠΑΣ Πύργος
- Ζάκυνθος - Κηφισιά
- Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης
- Ελλάς Σύρου - Μαρκό
- Νίκη Βόλου - Πανιώνιος
- Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR
- Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς
- Καλαμάτα - Παναιτωλικός
- Πανσερραϊκός - Πανθρακικός
*Τα παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού γύρου θα διεξαχθούν το τριήμερο 17-19 Αυγούστου