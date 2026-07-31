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«Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για Σκίρι»

Την περίπτωση του Ελιέ Σκίρι της Άιντραχτ «τσεκάρει» ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα του εξωτερικού.

«Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για Σκίρι»
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Την περίπτωση του 31χρονου Τυνήσιου αμυντικού μέσου της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Ελιές Σκίρι φαίνεται να εξετάζει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με ελβετικό δημοσίευμα.

Ο έμπειρος διεθνής χαφ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη γερμανική ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του τη φετινή σεζόν τον έχει οδηγήσει στην αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του.

Η Άιντραχτ δεν εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο παραχώρησής του, με τις απαιτήσεις της να κυμαίνονται λίγο κάτω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ολυμπιακός πάντως δεν παίζει μόνος του για την υπογραφή του Σκιρί. Το δημοσίευμα σημειώνει πως για τον παίκτη ενδιαφέρονται επίσης η Μάιντς, η Τορίνο και η Φιορεντίνα.

Παράλληλα, σοβαρό εμπόδιο αποτελεί η Κολωνία, η οποία κινείται ήδη δραστήρια για την επιστροφή του ποδοσφαιριστή στο δυναμικό της, έχοντας ξεκινήσει κύκλο επαφών με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές ώστε να διερευνήσει τα οικονομικά δεδομένα του deal.

Την περσινή σεζόν κατέγραψε συνολικά 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας στο ενεργητικό του 1.854' αγωνιστικά λεπτά.

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