· Μάντσεστερ Σίτι

«Οδεύει προς Μάντσεστερ Σίτι ο Μπουαντί»

Στην pole position για την απόκτηση του 18χρονου Αγιούμπ Μπουαντί βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι, σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού.

«Οδεύει προς Μάντσεστερ Σίτι ο Μπουαντί»
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Η Μάντσεστερ Σίτι πιέζει, έντονα πλέον, για να υπογράψει τον μέσο της Λιλ Αγιούμπ Μπουαντί, ο οποίος έλαμψε στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική Μαρόκου.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο, οι «Πολίτες» έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία με τον νεαρό Αφρικανό διεθνή για το συμβόλαιό του.

Ταυτόχρονα, οι «Σίτιζενς» βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις και με τη Λιλ για να προσπαθήσουν να βρουν την καλύτερη λύση γι΄ αυτή τη συμφωνία.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι «Λιλουά» θα ήθελαν να κρατήσουν τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή τους δανεικό για την περίοδο 2026-27, ενώ η Σίτι θέλει να αποκτήσει τον Μπουαντί άμεσα καθώς τον προορίζει για αντικαταστάτη του Ρόδρι, που είναι πολύ πιθανό να μετακομίσει στη Μαδρίτη για τη Ρεάλ.

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