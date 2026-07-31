Νουά: «Τιμή μου που φόρεσα τη φανέλα του Άρη»

Παρελθόν και επίσημα αποτελεί από τον Άρη ο Αμίν Νουά, με τον Γάλλο φόργουορντ να συνεχίζει την καριέρα του στην ισπανική Μάλαγα.

Με τη δική του σειρά, ο 29χρονος άσος αποχαιρέτησε την ομάδα και τον κόσμο, τονίζοντας πως ήταν τιμή του που φόρεσε την «κιτρινόμαυρη» φανέλα.

Η ανάρτηση του Νούα

«Προς τους φιλάθλους του Άρη. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας από την πρώτη ημέρα μέχρι και το τέλος. Ήταν τιμή μου να φορέσω αυτή τη φανέλα και θα είμαι πάντα ευγνώμων για τον τρόπο με τον οποίο σταθήκατε δίπλα μου σε όλη αυτή τη διαδρομή. Πίστευα πραγματικά ότι αυτό ήταν ένα ταξίδι που θα συνεχίζαμε να χτίζουμε μαζί για πολλά ακόμη χρόνια.

Οι αρχές μου δεν άλλαξαν ποτέ. Οι συνθήκες άλλαξαν. Όσοι γνωρίζουν, γνωρίζουν. Φεύγω περήφανος για όσα πετύχαμε μαζί και με απόλυτο σεβασμό για τους ανθρώπους που γέμιζαν το γήπεδο σε κάθε παιχνίδι. Σας ευχαριστώ για όλα. Εμπιστεύομαι το timing του Θεού. Πάντα».