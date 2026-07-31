To πιο vintage και επίκαιρο ρολόι του καλοκαιριού φέρει την υπογραφή της Timex

Η Timex και ο Αμερικανός σχεδιαστής Todd Snyder συνεχίζουν μία από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες στον χώρο των προσιτών premium ρολογιών, παρουσιάζοντας ένα νέο Marlin που μοιάζει σαν να βγήκε κατευθείαν από τη δεκαετία του '60, αλλά έχει σχεδιαστεί για τον άνδρα του σήμερα.

Ο Todd Snyder έχει χτίσει τη φήμη του πάνω σε μια απλή αλλά δύσκολη συνταγή, η οποία είναι να παίρνει κλασικά αμερικανικά σχέδια και τα επανασυστήνει με έναν τρόπο που δείχνει διαχρονικός αντί για παλιομοδίτικος. Όλα δείχνουν πως κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και με το νέο Marlin.

https://www.instagram.com/p/DbVve1CDucU/

Δεν πρόκειται για ακόμη μία συνεργασία που βασίζεται απλώς σε δύο μεγάλα ονόματα, αλλά ένα project που έχει πίσω του σχεδόν μία δεκαετία κοινής πορείας και κοινής αισθητικής.

Μικρό ρολόι, τεράστια προσωπικότητα

Το νέο Marlin διατηρεί τις διαστάσεις που χαρακτήριζαν τα ρολόι της δεκαετίας του '60, με κάσα 34 χιλιοστών από ανοξείδωτο ατσάλι και μεταλλικό mesh μπρασελέ που αποπνέει διακριτική πολυτέλεια. Το σχέδιο παρουσιάστηκε αρχικά στην πασαρέλα της συλλογής Spring/Summer 2026 του Todd Snyder και βασίζεται σε ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της Timex, το οποίο πρωτοεμφανίστηκε πριν από περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ρολόι που δείχνει αυθεντικά vintage χωρίς να μοιάζει ξεπερασμένο, με λεπτομέρειες που κάνουν αμέδως τη διαφορά.

Το βλέμμα πέφτει αμέσως στα τρία νέα sunray καντράν, εμπνευσμένα από τα βαθιά μπλε της Μεσογείου και τις πορτοκαλί αποχρώσεις ενός καλοκαιρινού ηλιοβασιλέματος. Οι γυαλισμένοι δείκτες, οι ρωμαϊκοί αριθμοί και το χαρακτηριστικό κυρτό ακρυλικό κρύσταλλο ολοκληρώνουν μια εικόνα που παραπέμπει περισσότερο σε συλλεκτικό vintage κομμάτι παρά σε ένα ολοκαίνουργιο ρολόι.

Στο εσωτερικό του βρίσκεται ο αξιόπιστος μηχανισμός της Timex, προσφέροντας ακρίβεια και πρακτικότητα χωρίς να θυσιάζεται ο χαρακτήρας του μοντέλου.

Το καλοκαιρινό ρολόι που ταιριάζει σχεδόν με τα πάντα

Η γοητεία του Marlin βρίσκεται στην ευελιξία του, καθώς φοριέται εξίσου εύκολα με ένα λινό κοστούμι σε έναν καλοκαιρινό γάμο, με ένα polo εμπνευσμένο από τη δεκαετία του '60 ή ακόμη και με ένα απλό λευκό T-shirt και chino παντελόνι στις διακοπές.

Είναι από εκείνα τα ρολόγια που δεν προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή με υπερβολές, αλλά το κάνουν μέσα από τις σωστές λεπτομέρειες και την αίσθηση ότι θα μπορούσαν να βρίσκονται στον καρπό σου εδώ και χρόνια.

Δύσκολα θα μείνει για πολύ στα ράφια

Ίσως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι όλη αυτή η vintage αισθητική και η σχεδιαστική επιμέλεια συνοδεύονται από μια ιδιαίτερα προσιτή τιμή, η οποία ανέρχεται στα 199 δολάρια, όσο και αν το Timex x Todd Snyder Marlin προσφέρει εμφάνιση που παραπέμπει σε πολύ ακριβότερες προτάσεις.

Όπως αναφέρει και η ίδια η Timex, τα καλύτερα ρολόγια δεν υπάρχουν μόνο για να δείχνουν την ώρα, αλλά πάνω από όλα για να σου θυμίζουν τον τρόπο να την απολαμβάνεις.