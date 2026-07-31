«Έκρηξη» Τσιμίκα: Πέταξε το περιβραχιόνιο μετά από επεισόδιο με Τζόουνς και Σομποσλάι! (vid)

Παρότι η Λίβερπουλ επικράτησε με 1-0 χάρη σε γκολ του Ρίο Ενγκουμόχα στο δεύτερο κατά σειρά της φιλικό επί Αμερικανικού εδάφους, το αγωνιστικό σκέλος πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Συγκεκριμένα, αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης, ο Κέρτις Τζόουνς εμφανίστηκε έξαλλος και ζήτησε... εξηγήσεις από τον Ντόμινικ Σομποσλάι.

Όπως αποκαλύπτουν τα αγγλικά ΜΜΕ, η αιτία της διαμάχης ήταν το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο Σομποσλάι ξεκίνησε ως αρχηγός, αλλά κατά την αλλαγή του το παρέδωσε στον Κώστα Τσιμίκα και όχι στον Άγγλο μέσο, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του τελευταίου.

Η λογομαχία των δύο παικτών διήρκησε περίπου δύο λεπτά, με τον Τσιμίκα να εμπλέκεται άμεσα στον καβγά. Βλέποντας τον εκνευρισμό του Τζόουνς για την ιεραρχία, ο διεθνής Έλληνας μπακ έβγαλε το περιβραχιόνιο, το πέταξε επιδεικτικά στα πόδια του συμπαίκτη του και αποχώρησε φανερά οργισμένος, μιλώντας σε πολύ έντονο ύφος και στους δύο.

Η συγκεκριμένη ενέργεια του Τσιμίκα έχει ήδη προκαλέσει ποικίλα αρνητικά σχόλια στην Αγγλία, επισκιάζοντας το κλίμα στην προετοιμασία του συγκροτήματος του Άντονι Ιραόλα.