«Έκρηξη» Τσιμίκα: Πέταξε το περιβραχιόνιο μετά από επεισόδιο με Τζόουνς και Σομποσλάι! (vid)
Ο Κώστας Τσιμίκας έγινε έξαλλος και πέταξε το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ στο έδαφος, έπειτα από σοβαρό διαπληκτισμό με τους Κέρτις Τζόουνς και Ντόμινικ Σομποσλάι.
Παρότι η Λίβερπουλ επικράτησε με 1-0 χάρη σε γκολ του Ρίο Ενγκουμόχα στο δεύτερο κατά σειρά της φιλικό επί Αμερικανικού εδάφους, το αγωνιστικό σκέλος πέρασε σε δεύτερη μοίρα.
Συγκεκριμένα, αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης, ο Κέρτις Τζόουνς εμφανίστηκε έξαλλος και ζήτησε... εξηγήσεις από τον Ντόμινικ Σομποσλάι.
Όπως αποκαλύπτουν τα αγγλικά ΜΜΕ, η αιτία της διαμάχης ήταν το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο Σομποσλάι ξεκίνησε ως αρχηγός, αλλά κατά την αλλαγή του το παρέδωσε στον Κώστα Τσιμίκα και όχι στον Άγγλο μέσο, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του τελευταίου.
Η λογομαχία των δύο παικτών διήρκησε περίπου δύο λεπτά, με τον Τσιμίκα να εμπλέκεται άμεσα στον καβγά. Βλέποντας τον εκνευρισμό του Τζόουνς για την ιεραρχία, ο διεθνής Έλληνας μπακ έβγαλε το περιβραχιόνιο, το πέταξε επιδεικτικά στα πόδια του συμπαίκτη του και αποχώρησε φανερά οργισμένος, μιλώντας σε πολύ έντονο ύφος και στους δύο.
Η συγκεκριμένη ενέργεια του Τσιμίκα έχει ήδη προκαλέσει ποικίλα αρνητικά σχόλια στην Αγγλία, επισκιάζοντας το κλίμα στην προετοιμασία του συγκροτήματος του Άντονι Ιραόλα.