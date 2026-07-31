Η πρόκριση μετράει με Ραστόντερ, πρέπει να βελτιωθεί αμυντικά!

Η πρόκριση μετράει και δεν είναι καθόλου κλισέ. Είναι η πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός τρόμαξε για να προκριθεί στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Πάκσι, αλλά τελικά το έκανε έστω και δύσκολα, διότι συνολικά ήταν καλύτερος και στα δύο παιχνίδια.

Στο πρώτο ματς αντί να βάλει πέντε έβαλε δύο γκολ και στο δεύτερο παιχνίδι σημείωσε πάλι δύο γκολ, αλλά οι αμυντικές του αδυναμίες, τον οδήγησαν σε μία πρόκριση δύσκολη. Ιούλιο μήνα, καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη και τέτοια παιχνίδια με τέτοιους αντιπάλους είναι πονηρά και θέλουν προσοχή. Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη μέσα στην Ουγγαρία με 2-1 και με αυτή ουσιαστικά πήρε την πρόκριση, αφού του έδωσε τη δυνατότητα να περάσει χωρίς να νικήσει στο ΟΑΚΑ.

Η εικόνα της ομάδας σε μεγάλο διάστημα δεν ήταν καλή, αλλά αμυντικά είχε τα περισσότερα προβλήματα, τα οποία φάνηκαν να μειώνονται πολύ με την είσοδο του Φαν Ντρόγκελεν, αντί του Τουμπά, που για άλλο ένα ματς ήταν αρνητικός. Η πρόκριση ήρθε από τις αλλαγές του Νίστρουπ.

Ο Ταμπόρδα σέντραρε και ο Ραστόντερ σκόραρε και έκανε το 2-2 μετά από κεφαλιά-πάσα του Ντε Φράι. Ο Φαν Ντρόγκελεν μπήκε και έκλεισε την τρύπα στην άμυνα, που είχε δημιουργήσει ο Τουμπά. Ο Πελίστρι με την είσοδό του βοήθησε την ομάδα να αλλάξει ταχύτητα και δημιούργησε αναστάτωση στην άμυνα της Πάκσι.

Ο Τσιριβέγια βοήθησε να ψάξει με ηρεμία και όχι με πανικό και γιόμες ο Παναθηναϊκός το δεύτερο γκολ. Ο Ντε Φράι για άλλο ένα παιχνίδι ήταν εξαιρετικός, όπως και ο Αντίνο σε αντίθεση με τον Ζαρουρί και τον Τετέι, που ήταν σε κακό βράδυ.

Πολλά αμυντικά προβλήματα ο Τσάπρας, ο Καμαρά στην οργάνωση του παιχνιδιού ήταν εξαιρετικός, αλλά αμυντικά είχε θεματάκια. Ο Πένια έκανε μία δύσκολη απόκρουση στο πρώτο ημίχρονο, που ο Παναθηναϊκός είχε πολλά προβλήματα με τα στημένα της Πάκσι, που ήταν πολύ επικίνδυνη.

Οι 20.000 φίλοι του Παναθηναϊκού, που πήγαν στο ΟΑΚΑ έφυγαν ανακουφισμένοι με την πρόκριση, χειροκρότησαν την ομάδα και την βοήθησαν, όταν έχανε με 1-2 και έδειχνε σοκαρισμένη. Το 1-2 αν υπήρχε var δεν θα μέτραγε, αφού έγινε χέρι, πριν η μπάλα φθάσει στον σκόρερ σε ένα κακό διώξιμο του Τουμπά και αυτό είναι κάτι, που στο επόμενο γύρο το var ευτυχώς θα υπάρχει.Πάει αυτό πέρασε.

Η ομάδα θα βελτιώνεται από εδώ και πέρα, ο Νίστρουπ τα έχει δει τα προβλήματα και πάνω σε αυτά θα δουλέψει, αλλά αν η ομάδα σημειώσει στην ΤΣΣΚΑ 1948 τέσσερα γκολ σε δύο ματς πιστεύω θα περάσει πιο εύκολα, από ότι πέρασε κόντρα στην Πάκσι.