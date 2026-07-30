Αποχαιρέτησε τον Νουά ο Άρης - Συνεχίζει στη Μάλαγα ο Γάλλος

Την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τον Αμίν Νουά ανακοίνωσε ο Άρης, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ευχαριστεί τον 29χρονο φόργουορντ για την προσφορά του στον σύλλογο κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν.

Ο Γάλλος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην ισπανική Μάλαγα, έχοντας ήδη δώσει τα χέρια με την ομάδα της Ανδαλουσίας.

Ο Νουά πραγματοποίησε συνολικά 33 συμμετοχές με τη φανέλα του Άρη σε GBL και EuroCup, έχοντας κατά μέσο όρο 16.8 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ ανά αγώνα.

Στην ανακοίνωσή του ο Άρης έγραψε:

Ευχαριστούμε, Amine

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Amine Noua.