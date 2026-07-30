Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι επέστρεψε στην Ιταλία: «Έχω την ευκαιρία να επανορθώσω για τα λάθη μου»

Μετά από εβδομάδες αβεβαιότητας γύρω από το μέλλον της εθνικής Ιταλίας, η ιταλική ομοσπονδία ανακοίνωσε την επιστροφή του Ρομπέρτο Μαντσίνι στον πάγκο των «Ατζούρι». Ο 61χρονος τεχνικός, που οδήγησε τη «Σκουάντρα Ατζούρα» στην κατάκτηση του Euro 2020, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση, τονίζοντας πως στόχος του είναι να επαναφέρει την Ιταλία στη θέση που της αξίζει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Στο πρώτο του μήνυμα μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, ο Μαντσίνι μίλησε με έντονη συναισθηματική φόρτιση για τη σχέση του με την εθνική ομάδα.

«Για μένα, η φανέλα της Ιταλίας ήταν πάντα ξεχωριστή. Είναι σαν να χάνεις τον έρωτα της ζωής σου», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραδεχόμενος πως η αποχώρησή του ήταν ένα λάθος για το οποίο μετάνιωσε.

Ο Ιταλός προπονητής αναγνώρισε ότι μια σειρά λανθασμένων επιλογών και η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Γκαμπριέλε Γκραβίνα, οδήγησαν στη λύση της συνεργασίας τους.

«Ίσως αν είχαμε μιλήσει πρόσωπο με πρόσωπο, τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά. Λυπάμαι πολύ για όσα έγιναν, όμως τώρα έχω την ευκαιρία να επανορθώσω», δήλωσε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Τζιοβάνι Μαλαγκό, για τον ρόλο που διαδραμάτισε στην επιστροφή του στην εθνική ομάδα.

Ο Μαντσίνι δεν έκρυψε τις φιλοδοξίες του για τη νέα τετραετή θητεία του, θέτοντας ως στόχο όχι μόνο την επιστροφή της Ιταλίας στις επιτυχίες, αλλά και την κατάκτηση νέων τίτλων.

«Ελπίζω να κερδίσουμε ένα ή ακόμα και δύο τρόπαια και να μείνω εδώ για πολλά χρόνια», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως θέλει να δημιουργήσει μια ομάδα με ποιότητα, επιθετική φιλοσοφία και ελκυστικό ποδόσφαιρο.

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα και προς τους φιλάθλους της Ιταλίας, εκφράζοντας την επιθυμία του να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους.

«Θέλω να δημιουργήσω μια ομάδα που θα κάνει τον κόσμο να την αγαπήσει ξανά και, ίσως, να συγχωρέσει και εμένα. Θα κάνω τα πάντα για να επιστρέψει η Ιταλία εκεί όπου πραγματικά ανήκει», κατέληξε.